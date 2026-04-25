A DVTK beugrós edzője azonnal nyert, 714 nap után védett az Újpest kapusa, kikapott a ZTE

Elsőként a Diósgyőr lépett pályára Kisvárdán, az ideiglenesen kinevezett Takács Péter szinte csak magyar fiatalokat küldött pályára. Az első félidőben a várdaiak nyomtak, amiből gólt is tudtak szerezni, miután Matanovic a jobb szélen tisztára játszotta magát és kilőtte a hosszú alsó sarkot. Némileg váratlanul egyenlített a DVTK, Lamine Colley lábát találta el egy hazai védő, a büntetőt pedig Pető Milán értékesítette.

Egy komoly sérülés borzolta a kedélyeket, Demeter Milán és Bogdan Melnyik összefejelt a 45. percben, előbbi az arcán sérült meg, a mentősökkel, hordágyon hagyta el a pályát. Utólag kiderült, a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett.

Élénkebb volt a játék a második félidő, az NB I-ben először kezdő Nazar Kovalenko remekül indította Colleyt, aki lefutotta védőjét, és 12-13 méterről, középről a kapuba lőtt. A Kisvárda nem tudott igazán felpörögni, mindkét oldalon volt egy kapufa, de az eredmény nem változott. Molnár Gábor miatt így is emlékezetes maradt a második félidő, mert miközben előadta, hogy nagyon megsérült, labdát szerzett, majd a bíróval is pörölt, aki ezt azzal jutalmazta, hogy két sárga lapot is felmutatott neki a 90. percben. A Diósgyőr február 14-e után először nyert a bajnokságban.

714 nap után játszott újra Dombó Dániel

Az Újpest nagy győzelemből érkezett Felcsútra, de előbb az 50. NB I-es meccsén szereplő Markgráf Ákos fejesével hátrányba került, majd Banai Dávid a hasát fájlalva cserét kért. Dombó Dávid így már a 25. percben beszállt, az M4 Sport számításai szerint ezzel 714 napot követően lépett ismét pályára tétmeccsen.

Rögtön bravúrral kezdett Nagy Zsolt lövésénél, a továbbiakban is szüksége volt a lila-fehéreknek a jó teljesítményére. Nem állt össze az Újpest támadójátéka, egy-két veszélyesnek tűnő egyéni villanáson kívül többre nem futotta, a Puskás Akadémia akarata szerint alakult a találkozó. Térfélcsere után felpörgött a meccs, ráadásul a hazai csapat újra fejesből volt eredményes, Szolnoki Roland bólintott a bal felső sarokba. Innentől többet volt a laba az újpestieknél, de az eredmény már nem változott, zsinórban három vereség után 2-0-ra nyert ezúttal a PAFC.

Biztosan a Debrecen lesz forduló végén a dobogós

Pedig pályára se lépett a DVSC. A kihívónak számító Zalaegerszeg viszont 2-1-re kikapott Nyíregyházán. Ugyan a Szpari már a találkozó elején letámadta ellenfelét, az első helyzetet a vendégek dolgozták ki, ám Amato Dala Martin arcát találta telibe. Szerencsére nem esett baja a kapusnak, a hazaiak pedig góllal büntették a galádságot, Antonov gyors bedobása után Tijani beadását gyönyörűen lőtte a bal alsóba Manner Balázs.

Gyűrték egymást a felek a továbbiakban rendesen, Dala többször is nagy védésekkel segítette a Nyíregyházát, a hajrában pedig ennek meg is lett az eredménye, mert egy szép támadás végén Dorian Babunski növelte az előnyt. Erre azonnal lőtt egy szépítő gólt a ZTE, hogy izgalmas legyen a meccs vége, de 2-1 után nem változott már az eredmény. Ezzel a Szpari mindhárom szezonbeli meccsén legyőzte a ZTE-t, amely várhatja, hogy marad egy pontra a dobogótól, vagy a DVSC pontot, pontokat szerez az ETO ellen.