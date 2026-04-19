Csodagól, bődületes hiba, Haaland-villanás: a győztes rangadó után a City már az Arsenal nyakában liheg

Az egymást követő második bajnokiját veszítette el az Arsenal a Premier League-ben, Mikel Arteta csapata ezúttal a Manchester City otthonában kapott ki 2-1-re. A hazaiak így három pontra megközelítették riválisukat, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Ha a korábban elhalasztott, de egyelőre időpont nélküli Crystal Palace elleni mérkőzését megnyeri a City, átveheti a vezetést a tabellán.

A manchesteriek már a 4. percben centiméterekre kerültek a góltól, ugyanis Cherki lövése megpattant Gabriel leszorított karján, a labda így aztán a kapufát találta el. A francia játékos nem sokkal később így is betalált: a 16. percben cselezte át magát a londoni védelmen, majd laposan az alsó sarokba lőtt.

Még ki sem ünnepelték magukat a manchesteriek, amikor kiegyenlített az Arsenal:

egy bedobás után Donnarummához került a labda, aki túl körülményesen akarta azt megjátszani, Havertz így odaért, blokkolta a kapus kirúgást, ami így a kapuba pattant.

Ugyan a City ezután visszavette a kezdeményezést, nem tudta visszavenni a vezetést a szünetig, és igazán nagy helyzetet sem tudott kidolgozni. A második félidő elején viszont pillanatokon belül volt Semenyónak és Kusanovnak egy blokkolt lövése, míg Haaland a kapufát találta telibe.

Donnarumma aztán az 59. percben jóvátette korábbi hibáját, amikor Havertz közeli lövését védte. Az olasz kapusnak aztán szerencséje volt, amikor a 61. percben Eze a kapufát találta el. Négy perccel később góllal büntetett a Manchester City:

Haaland február 11. után volt ismét eredményes a PL-ben, csapata szempontjából a lehető legjobbkor.

A Citynek szerencséje volt a folytatásban is, Gabriel fejese ugyanis a lécet találta el. Bár a vendégeknek kellett volna előre menniük az egyenlítésért, a City vessze vitte a játék kontrollálását.

A 84. percben Gabriel és Haaland akaszkodott össze, tömegjelent lett belőle, a két főszereplő pedig sárgát kapott.

A ráadás perceiben az Arsenal már be tudta szorítani a Manchester Cityt, a beadásokban és a lecsorgókban pedig végig ott volt a veszély, majd a 95. percben egy szögletet is kiharcoltak a vendégek, azonban megoldotta a szituációt a hazai védelem. A meccslabda így is egy fejes volt, Haverrtz azonban centikkel a léc fölé fejelt.

Premier League, 33. forduló Manchester City-Arsenal 2-1 (1-1)