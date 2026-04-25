Arbeloa a Real Madrid pontvesztése után: Érteni kéne a futballt, de ebben komoly problémák vannak a döntéshozókkal

A Real Madrid sokáig vezetett 1-0-ra, ám végül a 94. percben kicsúszott a győzelem a kezéből a Real Betis ellen. Pedig úgy tűnt, Ferland Mendy büntetőt harcolhat ki, de a bíró sípja néma maradt, majd a túloldalon Hector Bellerín egy kipattanót a kapuba lőtt.

A mérkőzést követően Álvaro Arbeloa meglehetősen kritikus is volt a játékvezetéssel kapcsolatban a történtek után.

„Számomra egyértelmű büntető maradt el. Néha nem kell sok ahhoz, hogy az ember elveszítse az egyensúlyát, és a földre kerüljön. Ehhez meg kell érteni a futballt, és ebben komoly problémánk van, főleg azoknál, akiknek ezeket a döntéseket kell meghozniuk. Nem tudják, és nem is értik.

Újabb csalódás az utolsó percekben, ami már sokszor megesett velünk, és amit szerintem nem érdemeltünk meg. Voltak lehetőségeink, az első félidőben kaptunk egy tizenegyest, ami eldönthette volna a mérkőzést

– mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Természetesen megkérdezték arról is, mit gondol Brahim Díaz lövéséről, amikor a labda Ricardo Rodríguez karjában akadt el, mégsem kapott tizenegyest a Real Madrid.

„Egyértelmű tizenegyes, a kezét találta el Brahim lövése. Nem tudom, mi kell még egy büntetőhöz. Nem először fordul velünk elő ez” – közölte a spanyol edző.

A kései gólokról

A Real Madrid hat mérkőzésből negyedszer kapott gólt a hosszabbításban, de Arbeloa szerint ez nem egy specifikus probléma miatt történik így.

„Ha lenne egyértelmű oka, akkor kijavítanánk. Szoros meccseket játszunk, ezek a dolgok előfordulnak, egyszerűen arról van szó, hogy mostanában nincs szerencsénk.”

A Real Madrid legközelebb az Espanyollal játszik, majd jön a világ egyik legnagyobb rangadója, a Barcelona elleni El Clásico.