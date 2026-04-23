Elárulta a nyíregyházi klubtulajdonos, kivel képzeli el a jövőt

Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa gólt kap a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án. A Ferencváros 3-1-re győzött.
Czeglédi Zsolt / MTI
Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa gólt kap a Ferencváros ellen
2026. 04. 23. 15:31
Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa gólt kap a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án. A Ferencváros 3-1-re győzött.
Czeglédi Zsolt / MTI
Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa gólt kap a Ferencváros ellen
Bódog Tamás marad a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

„Tavasszal a csapat jó teljesítményt nyújtott, elérte a kitűzött célt, és úgy éreztük, szakmailag jó kezekben van a keret. Többször egyeztettünk a mögöttünk álló hetekben Bódog Tamással a folytatásról, szeretnénk közösen előre lépni, és fejlődni” – mondta a klub honlapján Révész Bálint tulajdonos.

Az október végén kinevezett Bódog eddigi mérlege hét győzelem, öt döntetlen és hét vereség a Spartacus vezetőedzőjeként. Csapata a legutóbbi fordulóban 7-2-re kikapott Újpesten, mégis biztossá vált a bennmaradása, amikor a Diósgyőr hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecentől.

Folyamatosan tárgyaltunk Révész Bálinttal, és számomra döntő jelentőségű volt, hogy a tulajdonos mindenképp velem képzelte el a folytatást, ami nagyon jól esett, és megpróbálom ezt a bizalmat meghálálni. Bízom benne, hogy eredményes, jó csapatunk lesz, amelyre büszkék lesznek a szurkolók, és a segítségükkel együtt eredményes szezonunk lesz

– nyilatkozta a szakvezető.

Bódog Tamás a 7-2-es vereség után: Hogy most kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben!
Az Újpest kilencgólos mérkőzésen verte a Nyíregyházát.

