Foci

Annyira nem haragudhatnak a Liverpool-drukkerek Szoboszlaira

PETER POWELL / AFP
24.hu
2026. 04. 23. 12:46
Szoboszlai Dominik ebben az idényben már ötödször lett a hónap játékosa a Liverpoolnál.

A Liverpool honlapja szerint a szavazók kétharmada voksolt a magyar középpályásra, aki az idény végén távozó klubikont, Mohamed Szalahot, valamint válogatottbeli csapattársát, Kerkez Milost előzte meg.

Szoboszlai így augusztus, október, november és február után ötödször lett az aktuális hónap legjobbja.

A Liverpool márciusban hat tétmeccset játszott, és a 25 éves magyar légiós minden találkozón végig a pályán volt – hol jobbhátvédként, hol eredeti helyén, a középpályán. Márciusban két gól került Szoboszlai neve mellé, a Tottenham elleni bajnokin szabadrúgásból volt eredményes, a Galatasaray elleni BL-visszavágón pedig egy szöglet után szerezte meg a vezetést csapatának.

Kiegyensúlyozott, és lövi a gólokat

A Pool honlapja szemezgetett a Szoboszlaira szavazó drukkerek kommentjeiből, ezek legtöbbje azt emeli ki, hogy a magyar játékos kiegyensúlyozottan teljesít, de volt, aki a góljai mellett a hozzáállása vagy a munkabírása miatt méltatta.

Az újabb díj azért is lehet fontos visszajelzés Szoboszlai számára, mert a Manchester City elleni súlyos FA Kupa-vereség után a középpályás a szurkolók lefújás utáni reakcióját hallva fintorogva, kérdőn emelgette a kezét a drukkerek előtt.

James Gill – Danehouse / Getty Images

Igaz, az a meccs áprilisban volt, most pedig március legjobbjáról szavaztak a drukkerek. Mindenesetre úgy tűnik, bár voltak olyanok, akik kiakadtak Szoboszlai kupakiesés utáni reakcióján, a többségnek inkább a meccseken nyújtott teljesítménye számít.

A Premier League 5. helyén álló Pool legközelebb szombaton lép pályára, amikor a 13. Crystal Palace-t fogadja az Anfielden.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik