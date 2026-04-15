„Ezt a meccset ellopták!” – a Barca sztárja a játékvezetőket szidta a BL-kiesés után

A brazil támadó annak ellenére is Madridba utazott társaival, hogy ő maga nem léphetett pályára. Bizonyára a tehetetlenség is feldühítette, mert nagyon kiborult a kiesést követően.

Ezt a meccset ellopták. A játékvezetőnek sok problémája akadt, néhány döntése egészen hihetetlen volt. Nem is tudom, hány szabálytalanságot követett el az Atlético, mégsem sárgázta be őket. Az megesik, hogy egy meccsen hibáznak, de hogy történhet meg ez két mérkőzésen is?! Jól játszottunk, de ezt a párharcot ellopták tőlünk

– dühöngött Raphinha a lefújás után.

A konfliktus egyik forrása, hogy a párharc első meccsén Marc Pubill kezezése miatt nem ítélt tizenegyest Kovács István játékvezető, amiért hivatalosan is tiltakozott a Barcelona az UEFA-nál. Ezek után Eric Garcia keddi piros lapja csak még jobban felkorbácsolta az indulatokat.

A katalánokat irányító Hansi Flick sokkal visszafogottabban értékelt, a német edző szerint csak apróságokon múlt, hogy nem jutottak tovább.

„Csalódottak vagyunk, megvolt a lehetőségünk, hogy elmenjünk három nullára, a végén mégis mi kaptunk gólt. Sok helyzetünk volt, de nem használtuk ki őket, így elkeseredettek vagyunk. Pedig fantasztikus meccset játszottunk, egy emberrel kevesebben is. Mindenki kivételes produkciót nyújtott, nagyra értékelem, amit ma láttam a futballistáinktól. Nem voltunk túl szerencsések, de el kell fogadnunk az eredményt” – mondta a Barcelona edzője.

Az Atlético Madridra egyébként az Arsenal-Sporting CP továbbjutója vár az elődöntőben.