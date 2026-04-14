„Orbán bukása új esélyt jelent az NK Osijek számára” – Eszéken is téma lett a Fidesz veresége

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választási eredményváróján.
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választási eredményváróján.
24.hu
2026. 04. 14. 18:31
Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választási eredményváróján.
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választási eredményváróján.
A kelet-horvátországi régió ügyeivel foglalkozó sib.net.hr cikke szerint új korszak következhet az eszéki futballcsapatnál, miután Orbán Viktorék elveszítették a választásokat.

A horvát lap cikke felidézi, hogy Mészáros Lőrinc érkezésével abban reménykedtek, hogy az eszéki csapatnál nem csupán az eredmények javulnak majd, hanem a klub felépítése is fejlődik. A szurkolók azonban csalódtak, egy-két kiugró eredmény mellett nem sokat kaptak a magyar tulajdonosoktól, akikről rendkívül rossz véleménnyel van a szerző.

A magyarokat minden egyes együttműködő partnerüknek sikerült átvernie, de ez nem is volt olyan nehéz, mivel őket egyáltalán nem érdekelte, mi történik az Eszékkel

– írta a névtelen cikk szerzője.

Pozitívumként említi a cikk az új stadion megépítését, valamint egy kimagasló évet a nemzetközi kupákban (2017 nyarán a PSV-t és a Luzernt is búcsúztatva Európa Liga-selejtezős playoffig ment a csapat, de az Austria Wien kiejtette). Ezzel szemben viszont csak „magyar eszmék terjesztéséről” ír a cikk, valamint haszonlesőkről, akiket a fizetésük érdekel csupán, az eredmények nem.

„Orbán bukása új esélyt jelent”

Ezt követően azt fejtegeti a szerző, hogy semmilyen valódi számonkérés nem történt a befektetések kapcsán. A cikk megjegyzi a Tisza párt nagy arányú győzelme kapcsán, hogy „összedőlt Orbán Viktor kártyavára”, ezért várják, milyen hatással lesz ez az eszéki klubra. A szerző úgy számol, évekbe telhet a klub eladása, mert elkergették már a versenytársakat a környéktől.

„És talán Orbán bukása új esélyt jelent az NK Osijek számára, hiszen mostantól kereskedelmi szempontból kell gondolkodniuk, és munkájukkal kell hozzáadott értéket teremteniük, nem pedig arra várni, hogy Budapestről kegyelem érkezzen. A labdarúgóiskola évek óta nem nevelt ki senkit, és a legutóbbi változások nyomán végre elkezdtek ebbe az irányba gondolkodni. A túlfizetett sztárok korszaka lejárt, és Osijeknek saját játékosok kinevelésére kell átállnia olyan körülmények között, amelyeket senki sem vihet el Magyarországra” – írja a cikk.

Végezetül megemlítette a szerző, hogy a továbbiakban szeretnék hallani Végh Alexandrától, a klub igazgatótanácsának elnökétől, hogy milyen stratégiával tervezi megreformálni a klubot. Különösen abban az esetben, ha megszűnik a Magyarországról érkező pénzügyi támogatás mértéke.

Az egykori ZTE-tulajdonos lánya lett az eszéki futballklub igazgatótanácsának elnöke
Végh Alexandra vezetésében kulcsfontosságú tényező a stratégiai gondolkodás, a szervezetfejlesztés és a strukturális reformok következetes megvalósítása, írta a klub.

