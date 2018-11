Terrorelhárítók csaptak le a Dunaszerdahely ultráira

A Paraméter számolt be arról, hogy extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját. A rajtaütésen a szlovák rendőrség mellett a terrorelhárítók, Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) is részt vett. Ha beigazolódnak a vádak, a szurkolók négy és nyolc év közötti börtönbüntetésre számíthatnak.

És hogy mi pontosan a vád? A portál beszámolója szerint a rendőrség közzétett még néhány fotót olyan tárgyakról, amiket a házkutatások során foglaltak le. Ezek között vannak Adolf Hitler képmásával ellátott borosüvegek is. A rendőrség a 31 helyen tartott házkutatás alkalmával lefoglalt különböző bizonyítékokat, amelyeken egyebek mellett a Felvidéki Harcosok szurkolói csoport címere is látható.

A Paraméter információi szerint az őrizetbe vett emberek között vannak, „akiket elsősorban a Facebookon közzétett státuszaik miatt tartóztattak le, de akadtak, akiken náci szimbólumokat ábrázoló tetoválások láthatók.”

Az ügyben a DAC is megszólalt, a klub a hivatalos honlapján reagált a történésekre. Úgy fogalmaztak, hogy „csodálkozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a szlovák rendőrség egy olyan illusztrációs fényképet tett közzé a saját Facebook profilján, amelyet aztán a többi tömegtájékoztatási eszköz is átvett, és amelyen klubunk címere is látható.” Továbbá kijelentik, hogy az említett zászlón semmi olyan szimbólum nem látható, amely megszegi a Szlovák Köztársaság törvényeit.

