Hihetetlen United-fordítás Torinóban, gálázott a Real, de Kassai hibájáról fog beszélni mindenki

A 4. forduló szerdai slágermeccse egyértelműen a Juventus – Manchester United összecsapás volt a Bajnokok Ligájában, még akkor is, ha a két csapat előző mérkőzésén osztálykülönbség volt a felek között. Most is az történt, amit a torinóiak akartak, volt egy kapufájuk és egy keresztlécük, mire a 65. percben Cristiano Ronaldo megszerezte a győztes gólt: Bonucci felívelt labdáját lőtte kapásból a manchesteri kapuba.

Cristiano Ronaldo gólja:

Ezután már csak annyi volt a kérdés, mekkora lesz a különbség, ám sorra maradtak ki a hazai helyezek. A meccs hajrájában kezdett el életjeleket mutatni a United, amely előbb Mata szabadrúgásával egyenlített, majd egy újabb szabadrúgás után esett öngóllal (Sandróról pattant a labda a kapuba) a győzelmet is megszerezte – ez volt a BL-szezon eddigi legmeglepőbb fordítása.

Mata egyenlített:

És ezzel lett meg a United győzelme:

A másik manchesteri csapat, a City meccsén történt a legnagyobb visszhangot kiváltó jelenet: Kassai Viktor, a mérkőzés magyar játékvezetője röhejes esésre adott tizenegyest, Raheem Sterling a földbe rúgott, nem bántotta senki. Az angoloknak semmi szükségük nem volt erre, tükörsimán nyertek (volt később is egy tizenegyesük, az jogosnak tűnt), 6-0 lett a vége. Gabriel Jesus triplázott.

Kassai Viktor hibája:

Nem indult fényesen a szezon a Real Madridnál, a Viktoria Plzen pedig elég rosszkor, ebben az átmeneti időszakban találkozott a címvédővel: az első meccsen, még Julen Lopetegui irányítása alatt a Real csak 2-1-re nyert hazai pályán, most, a csehországi visszavágón viszont kiszakadt a madridi gólzsák és a vendégek nyertek 5-0-ra. Karim Benzemának két gólja mellett egy gólpassza is volt.

A Bayern München az AEK Athént verte, míg a Szalai Ádámot a 67. percben becserélő Hoffenheim a 92. percben mentett pontot Lyonban. A németek az 51. perctől kezdve emberhátrányban játszottak.

Ezzel a góllal mentett pontot a Hoffenheim:

Eredmények – Bajnokok Ligája, 4. forduló E csoport:

Benfica (portugál)-Ajax Amsterdam (holland) 1-1

Bayern München (német)-AEK Athén (görög) 2-0 F csoport:

Manchester City (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 6-0

Olympique Lyon (francia)-Hoffenheim (német) 2-2 G csoport:

CSZKA Moszkva (orosz)-AS Roma (olasz) 1-2

Plzen (cseh)-Real Madrid (spanyol) 0-5 H csoport:

FC Valencia (spanyol)-Young Boys (svájci) 3-1

Juventus (olasz)-Manchester United (angol) 1-2

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP