Sergio Ramos megint oltári suttyó volt

A Nemzetek Ligája hétfő esti csúcsrangadóján Anglia 31 év után verte Spanyolországot, méghozzá úgy, hogy a sevillai mérkőzés félidejére gyakorlatilag feltörölte a padlót a házigazdával 3-0).

3 – Spain have conceded three goals in a competitive home game for the first time ever. Confusion. pic.twitter.com/CnoWN9AvoL — OptaJose (@OptaJose) 2018. október 15.

A spanyolok még soha nem kaptak három gólt az első félidőben hazai pályán. A második félidőre feltámadtak a hazaiak, Raheem Sterling duplájára és Marcus Rashford góljára Paco Alcácer és a hosszabbítás, hosszabbításában Sergio Ramos válaszolt, de a végeredmény ettől még csúfos (3-2).

Ami még csúfosabb, Sergio Ramos ismét nem csak játékával, góljával, hanem oltári suttyóságával is felhívta magára a figyelmet, amikor szándékosan megtaposta – vagy megbüntette – a duplát jegyző Stirlinget.

Szymon Marciniak játékvezető ellenben ezért nem büntette meg Ramost, aki azért később, a 65. percben begyűjtött egy sárgát, de egy szót nem szólhatott volna, ha ekkor már a zuhanyzóban csücsül.

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENG pic.twitter.com/QIjvjHDDBU — Ryan Lord (@Lordy88) 2018. október 15.



Mohamed Salah és a kapus Karius BL-döntőben történő „kivégzése” óta Ramos egyébként is nemkívánatos személy Angliában. Ezt a szurkolók a két válogatott előző Nemzetek Ligája meccsén (Anglia-Spanyolország 1-2) egyértelműen éreztették is vele. A szeptemberi találkozón a vendégcsapat kapitányát minden labdaérintésnél szidalmazta, kifütyülte a közönség ezzel is emlékeztetve a futballistát a májusi BL-döntőn elkövetett „bűncselekményeire”. Vajon mit kap eztán, ha angol földre lép?