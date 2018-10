Csoportelsőként jutott az Eb elitkörébe az U17-es válogatott

Az U17-es labdarúgó válogatott 1-0-ra legyőzte a szerbeket a hazai rendezésű Európa-bajnoki tornán, így csoportgyőztesként jutott elitkörbe. A találkozó előtt mindkét csapat egy győzelemmel és egy döntetlennel állt, de a mieink csak győzelemmel juthattak be az elitkörbe.

U17-es férfi válogatottunk Baráth Péter góljával a szünetben 1-0-ra vezet a szerbek ellen a hazai rendezésű Eb-selejtező torna utolsó játéknapján, a továbbjutásról, valamint a csoportgyőzelemről döntő mérkőzésen. #U17 pic.twitter.com/L7iEC0Kv2v — MLSZ (@MLSZhivatalos) 2018. október 6.

Ennek megfelelően jól kezdtük a találkozót a magyar csapat, amely mezőnyfölényben játszott a mérkőzésen. A 29. percben meg is lett az eredménye a folyamatos támadásnak, Mester Csaba a bal oldalról passzolt Baráth Péter elé, aki 16 méterről a hálóba lőtt (1-0). Az első félidőben további gólokat is lőhetett volna a válogatott, ám ezek a helyzetek kimaradtak. Fordulás után kiegyenlítetté vált a küzdelem, de a hazaiak kitartottak, így végül egy gól is elég volt az elitkörhöz.

Az első mondatom a stábtagoknak szóló köszönet, valamennyien kimagasló munkát végeztek. A csapat megérdemelten szerezte meg a győzelmet, mentálisan nagyon erősek voltunk. Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de nem tudtuk belőni a második gólt, ezért a vége olyan lett a meccsnek, amilyen egy sorsdöntő meccs vége lenni szokott. Ezek a játékosok három mérkőzést hoztak le profi módon, koncentráltan, és nem utolsó sorban kapott gól nélkül, ezért jár nekik a nagy gratuláció.

– nyilatkozta a mérkőzés után Preisinger Sándor szövetségi edző.

Végeredmény – U17-es Európa-bajnoki selejtező Magyarország-Szerbia 1-0 (1-0)

Gólszerző: Baráth 29.

Nyitókép: mlsz.hu