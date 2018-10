Nagy Ádám: Itt a lehetőség, élnem kell vele

Nagy Ádám nem kezdte jól a Serie A-szezont, hiszen a SPAL elleni vesztes bajnoki 89. percében kiállították. A magyar légiós eltiltásának lejártakor ugyanígy járt a Bologna ugyanazon a poszton futballozó chilei középpályása, Erick Pulgar, ezek után Filippo Inzaghi vezetőedző betette a kezdőbe a 23 éves magyar játékost, aki élt a bizalommal, olyannyira, hogy Pulgar visszatérése után sem került ki a csapatból, sőt az Udinese ellen a mezőny egyik legjobbja volt.

„Megvan a szisztéma, amelyet játszunk, és minden pozícióban van két, akár három ember is.

Viszont van ez a poszt – amelyet én nagyon szeretek, csak Donadoni nem ott játszatott – a védelem előtt, a válogatottban is ott szoktam általában szerepelni.

Erre a pozícióra Erickkel ketten vagyunk, ezért sejtettem, hogy az eltiltásával megnyílik a lehetőség számomra, hogy bizonyíthassak. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hirtelen elkezdett velem beszélgetni a Mister (Filippo Inzaghi vezetőedző – a szerk.), mert szerencsére én úgy érzem, egész jó kapcsolat alakult ki közöttünk, ami kialakulhat játékos és edző között. Ennek is örülök nagyon” – nyilatkozta a DIGI Sportnak adott telefoninterjújában Nagy Ádám, aki Marco Rossit is Misternek nevezi.

A zsinórban lejátszott 270 perctől persze nem bízta el magát: „Most csak három meccs miatt nem fog annyival nőni az önbizalmam, kicsit inkább saját magamban rendeztem ezeket a dolgokat. (…) Persze, mint középpályás, a saját térfelünkön figyelni kell a biztonságra, főleg, amikor labdajáratásról van szó, de utána, a támadó térfélen, vagy az ellenfél tizenhatosához közel még ha az ember hibázik is tíz passznál, de ha a tizenegyedikből gólpasszt ad, és gól születik, akkor arra fognak emlékezni, és az marad meg mindenkiben.”

A korábbi ferencvárosi kedvenc néhány korábbi edzőjével továbbra is kapcsolatban maradt.

“Vannak olyan emberek, akiknek a tanácsára nagyon adok, és nem feltétlenül csak a vezetőedzőre és a szakmai stábra gondolok. Rólam lehet tudni, hogy a Wágner Ádám, Wágner Gábor ikrekkel nagyon jóban vagyok, csakúgy, mint a volt edzőmmel, Pesti Tiborral, akivel még utánpótláskoromban edzettem együtt, illetve a korábbi futsaledzőimmel is. Van egy szűk kör, akinek nagyon adok a véleményére, és ha olyat mondanak, amit ki kell javítani, akkor a tanácsaikat megfogadom.”

Nagy Ádám ugyan élt az eddig kapott lehetőséggel, úgy érzi, nem ez a három meccs fogja megalapozni a szezonját.

Úgy érzem, hogy ha innentől kezdve meccsről meccsre tudok hozni egy szintet, és ezen még javítani is tudok, és egy biztos pont lehetek a csapatban, akkor az edző fejével gondolkodva a csapatban maradhatok. Most ennek is nagyon örülök, hogy a saját kezemben van a sorsom, itt a lehetőség, élnem kell vele. Ezért dolgozik a focista, hogy ha lehetősége nyílik, akkor teljesíteni tudjon.

Szombaton a Cagliari otthonában lép pályára a Bologna, az utóbbi meccsek alapján szinte biztosan Nagy Ádámmal a kezdőben.

