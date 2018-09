Nagy Ádám újra kezdett, a Bologna újra nyert

Úgy tűnik, Filippo Inzaghi megtalálta Nagy Ádám helyét a bolognai kezdőben, ezt pedig a magyar válogatott középpályás hetek óta jó játékkal hálálja meg. Most sem volt ez másképp, az AS Roma és a Juventus után Nagy az Udinese ellen is kezdőként kapott helyet, sőt végig is játszotta az olasz bajnoki meccset.

A szezont szörnyen kezdő Bologna kezd feltámadni, ugyanis a Roma után hazai pályán az Udinesét is legyőzte, ezzel pedig a forduló vége előtt ellépett a kieső helyről.

A magyar játékos az 58. percben sárga lapot kapott.