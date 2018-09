1930 óta nem kezdte ilyen jól a szezont a Juve, Nagy Ádámék bánták

A Juventus hatodik bajnokiját is megnyerte a Serie A mostani szezonjában, szerdán a Bolognát verték otthon 2-0-ra. Cristiano Ronaldo ezúttal nem volt eredményes, viszont már a 16. percre kialakult a végeredmény Dybala és Matuidi góljait követően. Nagy Ádám kezdőként végigjátszotta a meccset.

Az Opta statisztikája szerint legutóbb az 1930/31-es szezonban fordult elő, hogy a Juve – minden sorozatot figyelembe véve – megnyerje az első hét meccsét.

7 – #Juventus have won their first seven matches of the season in all competitions for the first since 1930/31. Speed. #JuveBologna

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2018. szeptember 26.