A játékvezetőt szapulják Liverpoolban

Nem teszi zsebre, amit a liverpooliaktól kapni fog Stuart Attwell játékvezető. Ahogyan arról beszámoltunk, a West Bromwich Albion 2-2-s döntetlent ért el hazai pályán a Liverpool ellen, ám a vendégek úgy érzik, ez a bíró hibája. Elsősorban azt vetik Attwell szemére, hogy szemet hunyt a WBA játékosainak durva szabálytalanságai felett.

A második félidőben Ahmed Hegazi tett ki magáért, az 54. percben ököllel ütötte meg a földön fekvő Daniel Ingset, amiért nem állította ki a játékvezető – pedig illett volna.

Ref does nothing after Hegazi punches Ings. Surely you’re gonna do something about that, will you @FA? pic.twitter.com/gLW3JjQx6y

— 🇨🇮 Kop Central 🇨🇮 (@kop_central423) 2018. április 21.