„Nem is sejtettem, hogy ilyen elismerésben részesülök” – Hírességek Csarnokába került a magyar Eb-győztes tőröző

Az 50 évesen is aktív versenyző első érmét 17 évesen nyerte világversenyen, az utolsót pedig 48 évesen.

Nem is sejtettem, hogy ilyen elismerésben részesülök, nagyon meglepődtem, most pedig kicsit meg is vagyok hatódva. Olyan elit társaságba kerültem, amelyre életem végéig büszke leszek. Köszönöm magyar és nemzetközi részről mindenkinek, aki rám gondolt

– nyilatkozta az UTE vívója.

A Hírességek Csarnokának magyar részről a már elhunyt tagjai: Bay Béla, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kabos Endre, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál és Kulcsár Győző. A további magyar tagok pedig Dömölky Lídia, Kamuti Jenő, Nagy Tímea, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Szabó Bence, Szilágyi Áron, Nébald György és mostantól Mohamed Aida.

Pályafutása

Mohamed Aida 17 esztendősen lett tőrben világbajnoki ezüstérmes Essenben, 1993-ban. Ezt követően három évtizeden át szerepelt aktívan versenyzett, Európa- és világbajnokságokon tizenöt érmet nyert, palettájából egyedül a vb-arany és az olimpiai érem hiányzik, de ötkarikás játékokon egyéniben háromszor volt negyeddöntős és csapatban a negyedik helyen végzett.

Legutóbbi medálját 2024-ben nyerte a bázeli Eb-n, ahol a bronzérmes csapat tagja volt.