Molnár Attila megdöntötte saját országos csúcsát

A 24 éves sprinter jól kapta el a rajtot, sokáig a hatodik helyen haladt. A második kanyarban a hetedik helyre csúszott vissza, de begyújtotta a rakétákat, a célegyenesben alaposan megközelítette a trinidadi Jereem Richardsot, de végül hetedik helyen ért célba 44.47 másodperces országos csúccsal.

Molnár ezzel is országos csúcsot döntött, a saját 44.56 másodperces csúcsából faragott kilenc századmásodpercet. Az idei legjobbjánál a mezőnyben hatan is futottak már idén gyorsabban.

A számot egyébként az idén még veretlen botswanai Busang Collen Kebinatshipi nyerte 43.44 másodperccel.