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Sport

Molnár Attila megdöntötte saját országos csúcsát

Czeglédi Zsolt / MTI
Torun, 2026. március 20. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás elõfutamában a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon 2026. március 20-án. A magyar versenyzõ továbbjutott az elõdöntõbe. MTI/
24.hu
2026. 07. 10. 21:57
Czeglédi Zsolt / MTI
Torun, 2026. március 20. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás elõfutamában a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon 2026. március 20-án. A magyar versenyzõ továbbjutott az elõdöntõbe. MTI/
Molnár Attila országos csúccsal hetedik lett pénteken 400 méteren a monacói atlétikai Gyémánt Liga-versenyen.

A 24 éves sprinter jól kapta el a rajtot, sokáig a hatodik helyen haladt. A második kanyarban a hetedik helyre csúszott vissza, de begyújtotta a rakétákat, a célegyenesben alaposan megközelítette a trinidadi Jereem Richardsot, de végül hetedik helyen ért célba 44.47 másodperces országos csúccsal.

Molnár ezzel is országos csúcsot döntött, a saját 44.56 másodperces csúcsából faragott kilenc századmásodpercet. Az idei legjobbjánál a mezőnyben hatan is futottak már idén gyorsabban.

A számot egyébként az idén még veretlen botswanai Busang Collen Kebinatshipi nyerte 43.44 másodperccel.

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