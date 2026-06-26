Uszik nagy bejelentése: minden vb-címéről lemondott

Olekszandr Uszik mindhárom profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki címéről lemond. A 39 éves ukrán sztársportoló pénteken Instagram-oldalán jelentette be döntését, kiemelve, hogy mindez nem jelenti még a visszavonulását, írja az MTI.

Péntek van, gyönyörű az idő. Tökéletes nap arra, hogy bejelentsem, lemondok minden övemről

– írta Uszik. „Azért teszem, hogy lehetőséget adjak a srácoknak, akik a rangsorban utánam következnek, hogy megküzdhessenek értük. Barátaim, feladom az öveket, de nem búcsúzom a sporttól, mert vár még rám egy utolsó tánc.”

A londoni olimpia nehézsúlyú bajnoka további részleteket nem közölt, így nem tudni, kivel vívja majd az utolsó meccsét.

Olekszandr Uszik kiemelkedő amatőr karrierjét követően – melynek során két világbajnokságon is győzött – 2013-ban állt profinak és azóta mind a 25 mérkőzését megnyerte. 2016 szeptemberében cirkálósúlyban lett világbajnok, majd több címvédés után nehézsúlyra váltott, melyben 2021 szeptemberében Anthony Joshua legyőzésével elhódította a Boksz Világszövetség (WBA), a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) és a Boksz Világszervezet (WBO) vb-övét is.

Legutóbb május 23-án Kairóban lépett ringbe és kis híján kikapott a holland Rico Verhoeventől. A mindössze második bokszmeccsén szereplő holland sportoló – aki minden idők egyik legjobb kick-boxolója – a 11. menetben még vezetett ellene, ám Uszik a menet hajrájában a földre küldte, a mérkőzésvezető pedig technikai KO-t hirdetett ki, ami komoly visszhangot váltott ki a szakértők és a szurkolók körében is.

Uszik ugyanakkor megvédte a WBA-, az IBF- és a Boksz Világtanács (IBF) címét is, amelyekről mostani bejelentése szerint lemond.