Tévedésből kidobta az egymillió eurós nyertes lottószelvényét, két nap múlva a szeméttelepen került elő

Egy dél-olaszországi lottójátékos nem mindennapi szerencsével kapta vissza a véletlenül kidobott, egymillió eurót érő nyertes szelvényét, miután a szemétszállító cég dolgozói két napon át kutattak érte a hulladék között – írja a BBC.

Az eset Bari közelében történt. Az anonim játékos egy helyi üzletben ellenőrizte a lottószelvényét, ahol a terminál „nem fizethető” üzenetet jelzett. A játékos ezt tévesen úgy értelmezte, hogy a szelvény nem nyert, ezért kidobta azt az üzletben található szemetesbe.

Otthon azonban egy családtagja észrevette, hogy a játékos által rendszeresen megjátszott számok – 2, 4, 8, 10 és 51 – szerepelnek a kihúzott nyerőszámok között.

Ekkor derült ki a félreértés: a „nem fizethető” üzenet nem vesztes szelvényt jelentett, hanem azt, hogy a nyeremény túl nagy volt ahhoz, hogy az üzlet kifizesse.

A család azonnal visszatért a lottózóba, de addigra a kidobott szelvényeket már elvitték a szemétszállítók, amelynek vezetője, Roberto Nicola Toscano szerint ezután valóságos versenyfutás kezdődött az idővel. Szerencsére a szemétszállító tartalmát még nem préselték össze és nem vitték a hulladéklerakóba. Toscano elmondta, hogy ha nem vasárnap történt volna az eset, a rakomány valószínűleg már a szeméttelepen végezte volna.

Elmondta, a teherautót egy speciális telepre kísérték, ahol a dolgozók megkezdték a keresést a „eltűnt kis papírdarab” után. A kutatás két teljes napig tartott.

A nyertes szelvényt végül kedden reggel találta meg az egyik hulladékkezelő munkás. A beszámolók szerint a dolgozók úgy ünnepeltek, mintha ők nyerték volna meg a főnyereményt. A szelvény egy kilyukadt szemeteszsákban volt, több sérült lottószelvény között, és az egyik kevés épen maradt példány egyike volt.

A mentőakció költségeit a nyertesnek kell megtérítenie, aki korábban nyilatkozatban vállalta a keresés költségeinek fedezését.

A történet az olasz sajtóban és a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki, sokan pedig „igazi modern csodának” nevezték az esetet, amelyben egy egymillió eurós nyeremény szó szerint a szemétből került vissza a tulajdonosához.