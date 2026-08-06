aszályivóvízvízhiányvízkorlátozás
Gazdaság

„Annyian mindig komolyan veszik a korlátozást, hogy az megmenti a helyzetet” – ráfizethet, aki tilosban locsol vagy medencét tölt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 08. 06. 07:00
Varga Jennifer / 24.hu
Országszerte több száz településen van érvényben vízkorlátozás, az önkormányzatok pedig megbírságolhatják a szabályszegőket. A lapunk által megkérdezett víziközmű-szolgáltatók szerint stabil a vízellátás, de egy blackout vagy egy műszaki hiba hirtelen ronthat egyes területek helyzetén.

Óvakodni kell a pazarló vízfogyasztástól, napról napra nő a meghibásodások esélye, ugyanakkor alapvetően stabilnak mondható a lakosság vízellátása – derül ki a 24.hu országos körképéből.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábban tévedésből közölte, hogy országos szinten elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ennek a kihirdetése ugyanis az önkormányzatok hatásköre. A szerdai adatok szerint 629 településen rendeltek el eddig valamilyen szintű vízkorlátozást, de a csapadékmentes időjárás miatt ez a szám az elkövetkező napokban tovább nőhet.

A lapunk által megkérdezett szakértők szerint az esetek döntő többségében a legfőbb gond az, hogy egy adott kapacitású rendszerrel határ közeli vagy a feletti vízigényeket kellene kiszolgálni, vagyis tartós aszályos időszakban rövid távon nem az a gond, hogy nincs elég víz, hanem, hogy

mindenki egyszerre akar és sokat, amit nem vagy csak nagyon nehezen lehet a rendszerbe betáplálni.

14 fotó

A vízkorlátozások lényege is az, hogy az elsődleges, alapellátáshoz szükséges víz rendelkezésre álljon. Úgy tudjuk, a tapasztalatok alapján a lakosság nagyobb része fegyelmezett, és betartja a korlátozó intézkedéseket, az viszont tévhit, hogy bárki büntetlenül locsolhat ezekben az időszakokban.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Reagált a 24 óra alatt kirúgott M1 Híradó-főszerkesztő: Soha nem vettem részt propagandaműsorok készítésében
A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani
Fotókon a több vármegyében pusztító erdő- és bozóttüzek
Jövő kedden megválaszthatják az új köztársasági elnököt
„Itt áll a Paksi Atomerőmű a nyár közepén lehúzott gatyával” – az utolsó fillérig kiszívták a profitot a cégből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik