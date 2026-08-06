„Annyian mindig komolyan veszik a korlátozást, hogy az megmenti a helyzetet” – ráfizethet, aki tilosban locsol vagy medencét tölt

Óvakodni kell a pazarló vízfogyasztástól, napról napra nő a meghibásodások esélye, ugyanakkor alapvetően stabilnak mondható a lakosság vízellátása – derül ki a 24.hu országos körképéből.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium korábban tévedésből közölte, hogy országos szinten elsőfokú vízkorlátozás van érvényben, ennek a kihirdetése ugyanis az önkormányzatok hatásköre. A szerdai adatok szerint 629 településen rendeltek el eddig valamilyen szintű vízkorlátozást, de a csapadékmentes időjárás miatt ez a szám az elkövetkező napokban tovább nőhet.

A lapunk által megkérdezett szakértők szerint az esetek döntő többségében a legfőbb gond az, hogy egy adott kapacitású rendszerrel határ közeli vagy a feletti vízigényeket kellene kiszolgálni, vagyis tartós aszályos időszakban rövid távon nem az a gond, hogy nincs elég víz, hanem, hogy

mindenki egyszerre akar és sokat, amit nem vagy csak nagyon nehezen lehet a rendszerbe betáplálni.

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A vízkorlátozások lényege is az, hogy az elsődleges, alapellátáshoz szükséges víz rendelkezésre álljon. Úgy tudjuk, a tapasztalatok alapján a lakosság nagyobb része fegyelmezett, és betartja a korlátozó intézkedéseket, az viszont tévhit, hogy bárki büntetlenül locsolhat ezekben az időszakokban.