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Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Kávé medence mellett
Getty Images
24.hu
2026. 08. 06. 06:54
Kávé medence mellett
Getty Images

2026. augusztus 6., csütörtök

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A Brassó felől érkező, Nyírábrányból a Keleti pályaudvarra továbbinduló Corona InterCity (IC 406) 35-40 perces késéssel várható a határállomásra.

BKK

  • Az M3-as metró az Ecseri út, a Népliget és a Pöttyös utca állomásnál Újpest-központ felé akadálymentesen nem érhető el.

Mai időjárás:

  • Többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel.
  • Kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Berta
  • Bettina

Deviza középárfolyam:

  • EUR 362,34
  • USD 314,1
  • CHF 387,83
  • GBP 422,68

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