Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. augusztus 6., csütörtök
Friss hírek
- „Itt áll a Paksi Atomerőmű a nyár közepén lehúzott gatyával” – az utolsó fillérig kiszívták a profitot a cégből.
- „Minőségében új fenyegetés” – megszólalt a német belügyminiszter a lipcsei drónincidensről.
- Zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet.
- Magyar Péter felmentette Nagy Mártont.
- Amikor a nagy kebel előny: botránnyal fenyeget a női Tour melltartó-manipulációja
- „Az előttünk álló hét kifejezetten kockázatos időszak” – Magyarországon is lehetnek pusztító erdőtüzek?
- Csődbe ment az utazási iroda, amely sms-ben közölte a külföldön tartózkodó ügyfeleivel, hogy nem tudja hazahozni őket
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A Brassó felől érkező, Nyírábrányból a Keleti pályaudvarra továbbinduló Corona InterCity (IC 406) 35-40 perces késéssel várható a határállomásra.
BKK
- Az M3-as metró az Ecseri út, a Népliget és a Pöttyös utca állomásnál Újpest-központ felé akadálymentesen nem érhető el.
Mai időjárás:
- Többnyire napos idő várható képződő gomolyfelhőkkel.
- Kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Berta
- Bettina
Deviza középárfolyam:
- EUR 362,34
- USD 314,1
- CHF 387,83
- GBP 422,68
+1
Kapcsolódó
Meghalt a világ egyik legismertebb, de legellentmondásosabb hegymászója – mit hagy örökségül Nirmal Purja a mászóvilágnak?
A Broad Peak két magyar megmászóját kérdeztük a tragikus pakisztáni balesetről, amelyben meghalt a világ egyik legismertebb hegymászója, Nirmal Purja.