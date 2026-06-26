Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára

Május végén a 24.hu főmunkatársaként dolgozó Kálnoki Kis Attilát kérte fel a sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak Pósfai Gábor belügyminiszter.

A hírek arról szóltak, hogy az eddigi egy helyett három helyettes államtitkár lehet, az biztos, hogy egyikük személyére fény derült:

a posztra Szántó Dávid korábbi sportriporter került, aki az elmúlt években a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott.

A hírt a 2027-es budapesti vizes világbajnokság MVM Dome-ban tartott pénteki sajtótájékoztatóján árulta el Kálnoki Kis Attila, aki bejelentette, hogy a szervezőbizottság operatív vezetője, Szántó Dávid segíti majd a munkáját.

A 45 éves szakember a köztévé után a Digi Sportnál, majd a 2017-es budapesti vizes világbajnokság versenyigazgatójaként dolgozott, 2018-ban Wladár Sándor elnök hívására csatlakozott az úszószövetséghez.