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Sport

Már a csoportkörben revánsot vehet az ETO a Metz elleni BL-vereségért

Kelly Dulfer, a Győr (b) és Tyra Axnér, a Metz játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Metz HB mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 7-én.
Illyés Tibor / MTI
Kelly Dulfer (ETO) és Tyra Axnér (Metz) a június 7-i BL-döntőn
24.hu
2026. 06. 26. 11:52
Kelly Dulfer, a Győr (b) és Tyra Axnér, a Metz játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Metz HB mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 7-én.
Illyés Tibor / MTI
Kelly Dulfer (ETO) és Tyra Axnér (Metz) a június 7-i BL-döntőn
A bajnok és Magyar Kupa-győztes Győri Audi ETO KC újra összekerült a címvédő francia Metz HB csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének pénteki sorsolásán.

A két együttes az előző idényben is azonos nyolcasban szerepelt, akkor a győriek novemberben házigazdaként 31-27-re, januárban idegenben 27-24-re győztek, június 7-én az MVM Dome-ban rendezett döntőt azonban Vámos Petra és Albek Anna francia csapata nyerte meg 31-29-re.

A B csoportba került még a dán Odense HB és Nyköbing Falster, valamint a román Gloria Bistrita is.

A Ferencváros a másik csoportban összekerült a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató – az előző szezonban BL-bronzérmes – román CSM Bucuresti-tel, a dán Esbjerggel és a BL-negyedik francia Brest Bretagne együttesével is.

Ez lesz az utolsó szezon, amikor két nyolcas csoportban kezdődnek a küzdelmek, az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első körében – a negyeddöntőbe jutásért – folytathatják szereplésüket.

Az idény szeptember 5-én kezdődik, a négyes döntőt pedig jövőre is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

A női BL beosztása

A női BL beosztása
A csoport: FTC-Toyota Kovács, Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román), Brest Bretagne (francia), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Buducnost Podgorica (montenegrói)
B csoport: Győri Audi ETO KC, Metz HB (francia), Odense HB (dán), CS Gloria Bistrita (román), Podravka Koprivnica (horvát), Storhamar HE (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster (dán)

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