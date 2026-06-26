Már a csoportkörben revánsot vehet az ETO a Metz elleni BL-vereségért

A két együttes az előző idényben is azonos nyolcasban szerepelt, akkor a győriek novemberben házigazdaként 31-27-re, januárban idegenben 27-24-re győztek, június 7-én az MVM Dome-ban rendezett döntőt azonban Vámos Petra és Albek Anna francia csapata nyerte meg 31-29-re.

A B csoportba került még a dán Odense HB és Nyköbing Falster, valamint a román Gloria Bistrita is.

A Ferencváros a másik csoportban összekerült a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató – az előző szezonban BL-bronzérmes – román CSM Bucuresti-tel, a dán Esbjerggel és a BL-negyedik francia Brest Bretagne együttesével is.

Ez lesz az utolsó szezon, amikor két nyolcas csoportban kezdődnek a küzdelmek, az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első körében – a negyeddöntőbe jutásért – folytathatják szereplésüket.

Az idény szeptember 5-én kezdődik, a négyes döntőt pedig jövőre is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.