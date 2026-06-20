1986-os vbkimaradt ziccerekmáté gábornever walk alone
Sport

Máté Gábor: Már dallamtapadásom van a never walk alone-tól

Jack Thomas / Getty Images
admin Máté Gábor
2026. 06. 20. 09:56
Jack Thomas / Getty Images
40 éve kénytelen vagyok „kedves” csapatot találni, hogy értelmet adjak a tévé bámulásának. Most szorítsak annak, hogy egy tippversenyen a kijelölt csapatom esélyes legyen a végső győzelemre, és bezsebeljem a fogadók befizetett forintjait? Kimaradt ziccerek. Máté Gábor színész-rendező írása.

Mióta is? A ’86-os vb volt az utolsó lehetőség, hogy a piros-fehér-zöld színben futkározó fiúknak szorítsak. És nem vigasztal e tárgyban, hogy a nagy múltú azzurrik is kénytelenek lemondani az efféle örömökről.

A kaposvári színészházban egy Junoszty tévé feketén-fehéren villogó képernyője előtt néztem szembe a valósággal, ahogy a fiaink

levegőért kapkodva szaladgáltak a bennünket lesimázó, akkor még szovjet fiatalemberek között.

És azóta semmi.

Pedig most már annyira felduzzasztotta a FIFA a résztvevők számát, hogy eddig még sose hallott országok is rajthoz állhattak. Sőt! Mit sőt?! A zöld-fokiak egy veterán kapussal az élen pofán vágták a spanyolokat.

A tárcasorozat részei

Gazdag József: És hol marad Burkina Faso? Vb-kalauz sznoboknak

Kukorelly Endre: Ha több szív lesz benne, több magyar fiú, nem NERkednek

Krusovszky Dénes: Szóljon a szamuráj blues! Avagy miért ne győzhetne Japán?

Fehér Renátó: Bojkott, VAR, jetlag: hogyan lehetne világbajnok Ronaldo?

Darvasi László: Mi kell ahhoz, hogy kijussunk egy vébére?

Curaçao – amelyről eddig azt hittem, egy kék színű alkohol, nem pedig egy karibi sziget – dicsőséges hét-egyes vereséget szenvedett Németországtól.

Sorolhatnám, pedig még csak az első forduló közepén írom ezeket a sorokat.

Szponzorált tartalom

A „Kimaradt ziccerek” megjelenését a Mercedes-Benz Citan támogatja

Mi pedig Bern, Marseille, Irapuato, Puskás Stadion (írek elleni fiaskó) tengelyen látjuk be négyévenként, hogy ez van. Ezekben az években vagyok kénytelen újra és újra „kedves” csapatot találni, hogy értelmet adjak a tévé bámulásának, továbbá, hogy azon lamentáljak, hogy hajnali négykor felébredjek-e azért, hogy mondjuk megnézzek egy Irán-Új-Zéland-meccset.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Nyugi, Neymar a többiek után eredt szobabiciklivel

Friss

Népszerű

Összes
Átmeneti lehet a benzinárstop kivezetése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik