Máté Gábor: Már dallamtapadásom van a never walk alone-tól

Mióta is? A ’86-os vb volt az utolsó lehetőség, hogy a piros-fehér-zöld színben futkározó fiúknak szorítsak. És nem vigasztal e tárgyban, hogy a nagy múltú azzurrik is kénytelenek lemondani az efféle örömökről.
A kaposvári színészházban egy Junoszty tévé feketén-fehéren villogó képernyője előtt néztem szembe a valósággal, ahogy a fiaink
levegőért kapkodva szaladgáltak a bennünket lesimázó, akkor még szovjet fiatalemberek között.
És azóta semmi.
Pedig most már annyira felduzzasztotta a FIFA a résztvevők számát, hogy eddig még sose hallott országok is rajthoz állhattak. Sőt! Mit sőt?! A zöld-fokiak egy veterán kapussal az élen pofán vágták a spanyolokat.
A tárcasorozat részei
Gazdag József: És hol marad Burkina Faso? Vb-kalauz sznoboknak
Kukorelly Endre: Ha több szív lesz benne, több magyar fiú, nem NERkednek
Krusovszky Dénes: Szóljon a szamuráj blues! Avagy miért ne győzhetne Japán?
Fehér Renátó: Bojkott, VAR, jetlag: hogyan lehetne világbajnok Ronaldo?
Curaçao – amelyről eddig azt hittem, egy kék színű alkohol, nem pedig egy karibi sziget – dicsőséges hét-egyes vereséget szenvedett Németországtól.
Sorolhatnám, pedig még csak az első forduló közepén írom ezeket a sorokat.
Szponzorált tartalom
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Mi pedig Bern, Marseille, Irapuato, Puskás Stadion (írek elleni fiaskó) tengelyen látjuk be négyévenként, hogy ez van. Ezekben az években vagyok kénytelen újra és újra „kedves” csapatot találni, hogy értelmet adjak a tévé bámulásának, továbbá, hogy azon lamentáljak, hogy hajnali négykor felébredjek-e azért, hogy mondjuk megnézzek egy Irán-Új-Zéland-meccset.
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