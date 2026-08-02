Így változik a NAV nyitvatartása az energiakrízis miatt

Az energiabiztonság érdekében augusztus 3-tól 5-ig az államigazgatás otthoni munkavégzésre áll át. Az ügyfélszolgálatokon jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a NAV a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítja.

A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Az ügyfelek és a munkatársak egészségének védelmében azonban, rövidített nyitvatartás lép életbe a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás jellemzően nem biztosított.

Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést eszerint ajánlott tervezni.

Bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak, jelezték. A NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben – 8.30-tól 16 óráig – a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).