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Nagyvilág

Hivatalos: soha nem volt pusztítóbb ebolajárvány Kongóban

BENEDICTION MURHABAZI / AFP
24.hu
2026. 08. 02. 08:57
BENEDICTION MURHABAZI / AFP

A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legpusztítóbb ebolajárványává nyilvánította a mostani fertőzéseket a Világegészségügyi Szervezet.

Július végén 3605 esetet erősítettek meg, a fertőzésbe 1587 ember belehalt. Ez 44 százalékos halálozási arányt jelent.

A jelenlegi, hivatalosan május közepén indult járványt az ebola Bundibugyo nevű vírustörzse okozza. Egyelőre nincsen rá oltás, de Szingapúrban és az Egyesült Királyságban is dolgoznak a kifejlesztésén – írja a BBC. 2018 és 2020 között is ebolajárvány pusztított Kongóban, de a mostani járvány alatt már több fertőzést regisztráltak.

A WHO arra is figyelmeztet, hogy a mostani ebolajárvány nem csak kongói probléma: Ugandából húsz, Franciaországból egy esetet jelentettek.

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