Meghalt Vincent Pastore, aki Big Pussyt alakította a Maffiózókban

Szombaton bronxi otthonában, saját ágyában találtak rá Vincent Pastore holttestére. Az olasz-amerikai színész nyolcvanévesen hunyt el.

Karrierje során számos film- és televíziós szerepet játszott, főleg gengsztereket. Feltűnt a Carlito útja és a Nagymenők című klasszikusokban is.

Legemlékezetesebb szerepe viszont a Maffiózókhoz kötődik. David Chase sorozatában ő játszotta Salvatore Bonpensierót, becenevén Big Pussyt.

Fontos szerepe volt a sorozat első két évadában, és hozzá kötődik az egyik legemlékezetesebb leszámolásjelenet is: miután elárulja Tony Sopranót, és kémkedni kezd az FBI-nak, a Tony és két társa lelövik őt egy vitorláshajón.

Pastore halálának hivatalos okát még nem közölték. Egy barátja ment át a lakásába, miután napokon keresztül nem hallott róla – írja a TMZ.