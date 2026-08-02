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Kultúra

Meghalt Vincent Pastore, aki Big Pussyt alakította a Maffiózókban

Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP
24.hu
2026. 08. 02. 09:35
Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP

Szombaton bronxi otthonában, saját ágyában találtak rá Vincent Pastore holttestére. Az olasz-amerikai színész nyolcvanévesen hunyt el.

Karrierje során számos film- és televíziós szerepet játszott, főleg gengsztereket. Feltűnt a Carlito útja és a Nagymenők című klasszikusokban is.

Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP Maffiózók, bal szélen Big Pussy.

Legemlékezetesebb szerepe viszont a Maffiózókhoz kötődik. David Chase sorozatában ő játszotta Salvatore Bonpensierót, becenevén Big Pussyt.

Fontos szerepe volt a sorozat első két évadában, és hozzá kötődik az egyik legemlékezetesebb leszámolásjelenet is: miután elárulja Tony Sopranót, és kémkedni kezd az FBI-nak, a Tony és két társa lelövik őt egy vitorláshajón.

Pastore halálának hivatalos okát még nem közölték. Egy barátja ment át a lakásába, miután napokon keresztül nem hallott róla – írja a TMZ.

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