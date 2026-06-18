Az ivószünet és a svájci cserék padlózták Dzekóékat

Dögunalmas meccset játszottak a bosnyákok Svájccal, de úgy tűnt, lendületbe jönnek, amikor jött az ivószünet. Ezt kihasználva három csere is bejött a svájciakhoz, a remeklő Ruben Vargas, a duplázó Johan Manzambi és a tizenegyest kiharcoló Djibril Sow. A bosnyákok 1-0 után emberhátrányba is kerültek, így egyedül Mahmic bombagóljának örülhettek a mérkőzésen.