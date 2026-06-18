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A következő élő közvetítés része Dzekóékat kivégezték a hajrában érkező svájci cserék

Az ivószünet és a svájci cserék padlózták Dzekóékat

Johan Manzambi gólöröme.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Johan Manzambi gólöröme.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 18. 23:05
Johan Manzambi gólöröme.
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Johan Manzambi gólöröme.

Dögunalmas meccset játszottak a bosnyákok Svájccal, de úgy tűnt, lendületbe jönnek, amikor jött az ivószünet. Ezt kihasználva három csere is bejött a svájciakhoz, a remeklő Ruben Vargas, a duplázó Johan Manzambi és a tizenegyest kiharcoló Djibril Sow. A bosnyákok 1-0 után emberhátrányba is kerültek, így egyedül Mahmic bombagóljának örülhettek a mérkőzésen.

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Ha ez a felhígulás, akkor kiegyezünk vele: ilyen volt a foci-vb első fordulója

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