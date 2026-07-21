„Továbbra is támogatni akarjuk azt a rendszert, amely a versenyzőket bűnözőként kezeli?” – furcsa botrány a Tour de France-on

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szabályai szerint tilos este 11 és reggel 6 óra között doppingellenőrzést végezni, ennek ellenére Vingeaardot hajnali kettőkor, Pogacart hajnali ötkor verték ki az ágyukból.

Először azt gondolták, hogy az enyhébb francia szabályoknak van ebben szerepe, de hétfőn világossá vált, hogy ennél többről volt szó.

A francia L’Équipe érdeklődésére a párizsi ügyészség megerősítette, hogy egy bíró állítólag engedélyt adott az éjszakai látogatásra, noha a francia törvények szerint ez csak komoly és folyamatos gyanú”esetén, valamint „bizonyítékok elvesztésének kockázata” esetén lehetséges.

Miért kell megzavarni az éjszakát?

Ezt követően megszólalt a CPA (Cyclistes Professionnels Associés), a profi országúti kerékpárosok nemzetközi szakszervezetének elnöke is, Adam Hansen kritizálta a jelenlegi rendszert, és azt írta a versenyzők körében félelem tapasztalható.

Bár a modern kerékpározás sokkal tisztább, az aktív kerékpárosoknak meg kell fizetniük az előző generációk hibáiért. Ez igazságos?

– tette fel a kérdést.

„Egy teszt miatt a versenyzők alvásának éjszakai megzavarása alapos kivizsgálást igényel. A dopping elleni küzdelem céljai, ahogyan azt a doppingellenes kódex is meghatározza, a sportolók egészségének védelmére is vonatkoznak. A Tour kivételes fizikai erőfeszítést igényel. Az alvás és a regenerálódás minősége nemcsak a teljesítmény, hanem a versenyzők egészsége és biztonsága szempontjából is elengedhetetlen” – olvasható a közleményben.

Hansen erről részletesebben is írt a saját közösségi oldalán.

Gondoljanak bele, hogyan teljesítenek a munkahelyükön, amikor csak néhány órát alszanak. Most képzeljék el, milyen lehet ez egy Grand Touron, két kulcsfontosságú hegyi szakasz között, két hét versenyzés után!

– írta.

Our position is clear that the CPA is extremely disappointed with the current direction of anti-doping in professional cycling. Did you know that cyclists are the only athletes in the world who pay out of their own pockets to fund extra doping controls, long-term sample storage… https://t.co/AnAkdLNx6b — Adam Hansen (@HansenAdam) July 20, 2026

Ezért kritikusan viszonyul a jelenlegi rendszerhez, mert ugyan abban egyetért, hogy a doppingolókat le kell leplezni, de a tiszta versenyzőket nem szabad zaklatni.

„Továbbra is támogatni akarjuk azt a rendszert, amely a versenyzőket bűnözőként kezeli?” – tette fel a kérdést.