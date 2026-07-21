tour de france 2026tour de francekerékpársportdoppingellenőrzés
Sport

„Továbbra is támogatni akarjuk azt a rendszert, amely a versenyzőket bűnözőként kezeli?” – furcsa botrány a Tour de France-on

Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG pictured in action during a reconnaissance round on the track of the stage 16 of the 2026 Tour de France cycling race, an individual Time Trial stage of 26km from Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, on Tuesday 21 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO DAVID PINTENS
DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP
A négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogacart is hajnalban verték fel az ellenőrök
24.hu
2026. 07. 21. 13:26
Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG pictured in action during a reconnaissance round on the track of the stage 16 of the 2026 Tour de France cycling race, an individual Time Trial stage of 26km from Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, on Tuesday 21 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. BELGA PHOTO DAVID PINTENS
DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP
A négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogacart is hajnalban verték fel az ellenőrök
Nagy botrányt kavart a jelenleg is zajló francia kerékpáros körversenyen, a Tour de France-on, hogy két klasszist, a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogacart és a kétszeres győztes dán Jonas Vingegaardot is vasárnap hajnalban, egy nehéz hegyi szakasz kezdete előtt ébresztették fel ágyukból doppingellenőrzés miatt. Ez elvileg tilos is lenne, de a francia L'Équipe szerint erre egy francia bíró adott engedélyt, ami csak komoly gyanú esetén lehetséges.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szabályai szerint tilos este 11 és reggel 6 óra között doppingellenőrzést végezni, ennek ellenére Vingeaardot hajnali kettőkor, Pogacart hajnali ötkor verték ki az ágyukból.

Először azt gondolták, hogy az enyhébb francia szabályoknak van ebben szerepe, de hétfőn világossá vált, hogy ennél többről volt szó.

A francia L’Équipe érdeklődésére a párizsi ügyészség megerősítette, hogy egy bíró állítólag engedélyt adott az éjszakai látogatásra, noha a francia törvények szerint ez csak komoly és folyamatos gyanú”esetén, valamint „bizonyítékok elvesztésének kockázata” esetén lehetséges.

Miért kell megzavarni az éjszakát?

Ezt követően megszólalt a CPA (Cyclistes Professionnels Associés), a profi országúti kerékpárosok nemzetközi szakszervezetének elnöke is, Adam Hansen kritizálta a jelenlegi rendszert, és azt írta a versenyzők körében félelem tapasztalható.

Bár a modern kerékpározás sokkal tisztább, az aktív kerékpárosoknak meg kell fizetniük az előző generációk hibáiért. Ez igazságos?

– tette fel a kérdést.

„Egy teszt miatt a versenyzők alvásának éjszakai megzavarása alapos kivizsgálást igényel. A dopping elleni küzdelem céljai, ahogyan azt a doppingellenes kódex is meghatározza, a sportolók egészségének védelmére is vonatkoznak. A Tour kivételes fizikai erőfeszítést igényel. Az alvás és a regenerálódás minősége nemcsak a teljesítmény, hanem a versenyzők egészsége és biztonsága szempontjából is elengedhetetlen” – olvasható a közleményben.

Hansen erről részletesebben is írt a saját közösségi oldalán.

Gondoljanak bele, hogyan teljesítenek a munkahelyükön, amikor csak néhány órát alszanak. Most képzeljék el, milyen lehet ez egy Grand Touron, két kulcsfontosságú hegyi szakasz között, két hét versenyzés után!

– írta.

Ezért kritikusan viszonyul a jelenlegi rendszerhez, mert ugyan abban egyetért, hogy a doppingolókat le kell leplezni, de a tiszta versenyzőket nem szabad zaklatni.

„Továbbra is támogatni akarjuk azt a rendszert, amely a versenyzőket bűnözőként kezeli?” – tette fel a kérdést.

Kapcsolódó
tour de france 15. szakasz jonas vingegaard bukott feladta
A mentőben ért véget a kétszeres Tour-győztes pocsék napja
Hajnali kettőkor keltették a doppingellenőrök, de volt ennél fájóbb fejlemény is számára.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Rombusz helyett antifutball: Argentína vereségre volt ítélve a vb-döntőn

Friss

Népszerű

Összes
havasi bertalan
Az NKA-botrány miatt vonult ki az ügyészség a Fidesz egyik központjába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik