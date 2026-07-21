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Belföld

Varga Mihály: az élelmiszer-árstop kivezetése nem okozna jelentős változást

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 21. 17:38
Adrián Zoltán / 24.hu

„Az inflációs folyamatok a júniusban jelzettnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt, ezek a tényezők együtt a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték” – mondta Varga Mihály jegybankelnök a monetáris tanács keddi ülését követő online sajtótájékoztatóján, miután alapkamat-csökkentés történt.

A tanács a nyár folyamán – pozitív reálkamat fenntartása mellett – az alapkamat további csökkentésére lát teret, a kamatcsökkentések folytatásáról pedig majd a szeptemberi Inflációs jelentés alapján dönt – tette hozzá. Közölte, a csökkentésről júliusban is egyhangúlag döntöttek, más javaslatot nem tárgyaltak. Hozzátette: a kamatpálya érdemben javulhat a következő időszakban. A jegybank elnöke kifejtette, júniusban az infláció 1,7 százalékra mérséklődött, vagyis a toleranciasáv alsó szélénél maradt júniusban, és alacsonyabb volt az elemzői várakozásoknál.

Az élelmiszerárstopra vonatkozó felvetésre elmondta, hogy annak meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről a kormány dönt, valamint arról is, hogy mikor hozza meg ezt a döntést. A kamatpálya alapján jól látható, hogy nem járna érdemi hatással a kivezetése.

Varga szerint a globális befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények határozzák meg, a konfliktus lezárása bizonytalanabbá vált, az ellátási láncok helyreállása időigényes lesz. Ezek a fejlemények kiemelt figyelmet igényelnek – húzta alá. A meghatározó jegybankok – az Európai Központi Bank és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed – részéről 1-1 kamatemelést áraznak a piacok.

Megismételte: a monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett és folyamatosan értékeli az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. A tanács jelenleg szeptemberig tervez.

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