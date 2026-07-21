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Belföld

Lángoló szalmabálák, tűz elől kimentett marhák és szamarak – három helyszínre is riasztották a tűzoltókat kedden délután

admin Ürmös Dániel
2026. 07. 21. 18:01

Országszerte három helyszínre is riasztották kedden délután a tűzoltókat égő aljnövényzet, illetve mezőgazdasági tűzeset miatt – számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

  • Nagy területen ég az aljnövényzet Kaba térségében, Hajdú-Bihar vármegyében, ahol a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a püspökladányi, a debreceni és a karcagi hivatásos, illetve a kabai önkéntes tűzoltók oltják a lángokat. Az egységek, akik munkáját egy erőgép is támogatta, harminc szarvasmarhát és három szamarat is kimentettek az érintett területről.
  • Szalmabálák gyulladtak ki Áporka és Kiskunlacháza között, az 51-es főút közelében. A szigetszentmiklósi, dabasi és fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati valamint a délegyházi önkéntes tűzoltók délután négy vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz miatt veszélyeztetett bálákat munkagépekkel eltávolítják és az izzó égő bálákat megbontják az oltáshoz – közölték.
  • Jászberény külterületén is több hektáron lángra kapott a vegetáció. A jászberényi és a nagykátai hivatásos, továbbá a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók délután fél hatra már eloltották a lángokat és az utómunkálatokat végzik.
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