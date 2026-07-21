Kedden megtartotta alakuló ülését a Szociális és Családügyi Minisztériumban a Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület, mely szervezet feladata a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezése lesz – írja sajtóközleményében a tárca kommunikációs főosztálya.

Már a hónap közepén vizsgálatot indítottak

Az új testület tagjai között találjuk a

a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégiáért és Ágazati Koordinációért Felelős Kormánybiztost,

a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárságának,

valamint Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárságának vezetőit,

az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárságának vezetőit,

az egészségügyi tárca illetékes államtitkárságainak vezetőit,

és az Országos Kórházi Főigazgatóságot is.

Július közepén már el is indult egy gyermekenkénti, országos vizsgálat, mely a babák mielőbbi elhelyezését készítené elő – írják a sajtóközleményben.

A vizsgálat keretében az alábbi kérdésekre keresik a választ:

miért maradt az érintett csecsemő vagy kisgyermek a kórházban,

hol akadt el a hatósági eljárás,

milyen támogatást kapott a család,

és mi szükséges ahhoz, hogy a gyermek a lehető legrövidebb időn belül biztonságos, lehetőleg családi környezetbe kerülhessen?

„A mai alakuló ülés azt biztosítja, hogy az egyedi vizsgálatok tapasztalataiból összehangolt országos intézkedések szülessenek” – mondta Gyurkó Szilvia, a testületet összefogó Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára.

256 csecsemő maradt egészségügyi indok nélkül a kórházakban

A minisztérium adatai szerint mintegy 320 csecsemő és kisgyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, kizárólag azért, mert nem sikerült időben biztonságos gondozási helyet találni nekik. Az érintett kisgyermekek átlagosan 105 napot töltenek egészségügyi intézményben, mielőtt családjukhoz, nevelőszülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülhetnének – írják.

Hosszú évek alatt feltornyosult és súlyosan elhallgatott probléma a kórházban rekedt gyerekek helyzete. Ennek megoldása tartós és szisztematikus együttműködést igényel a szakemberektől, amit minden lehetséges módon támogatni fog a most megalakult koordináló testület

– fogalmazott Kátai-Németh Vilmos, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetője.