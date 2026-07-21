Életét vesztette az az idős férfi, aki a kecskeméti Lóverseny utcai, harmadik emeleti lakás ablakából esett ki hétfőn késő este – írta meg a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál.

A 80 év körüli férfi – aki az egyik lakó szerint demenciával is küzdött – feleségével együtt élt a harmadik emeleti lakásban, ám a nő már aludt, amikor férje kiesett a konyhaablakból.

A mentőket egy járókelő hívta, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. A lakáshoz tűzoltók is érkeztek, akik a negyedik emeletről ereszkedtek le és jutottak be a lakásba, azon a nyitott ablakon, amelyen az idős férfi korábban kisesett. Vélhetően azért így jutottak be, mert a férfi felesége aludt.

Az ügyben a Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat – írta a lap megkeresésére a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, akik ezért egyéb információt nem adhatnak az esettel kapcsolatban.