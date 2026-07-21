Messi-búcsú, Trump-nyali, VAR-mizéria: mire emlékszünk majd a 2026-os focivébéről?

1. Spanyolország birodalomépítése

Azzal, hogy Spanyolország megnyerte a világbajnokságot, az első olyan ország lett, amely egyszerre birtokolja a férfi és a női címet. A férfi csapat jelenleg 38 egymást követő sikeres mérkőzésnél tart, ami európai rekord – és ez még nem minden.

A férfiak 2023-ban megnyerték a Nemzetek Ligáját, és aranyérmet szereztek a 2024-es Eb-n és az olimpián, míg a nők 2024-ben és 2025-ben is megnyerték a Nemzetek Ligáját, Spanyolország pedig összességében pedig az elmúlt öt évben lenyűgöző, 16 világ- és Európa-bajnoki címet nyert az U17-esektől a felnőtt szintig.

Ez egy igazi dominancia

– jelentette ki Guillem Balague spanyol futballszakértő a BBC-nek.

A francia Foot Mercato történelmi kontextusba helyezte a mostani teljesítményt, és azt írta, az olasz válogatott 1982-es sikere óta nem fordult elő, hogy egy csapat a menetelése közben a címvédőt és az előző tornagyőztest is legyőzze. Akkor az olaszok Argentínát, majd az NSZK-t verték, most a spanyolok a franciákat és az argentinokat győzték le.

Ami a mostani tornát illeti, Luis de la Fuente együttese mindössze egy gólt kapott nyolc mérkőzés alatt, ez minden idők legjobb védekezési mutatója egy világbajnok csapat esetében.

És látva a keretben található fiatal csillagokat, nem túlzás kijelenteni, a spanyol dominancia még évekig fennmaradhat.

2. Messi-búcsú trófea nélkül