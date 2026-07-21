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Messi-búcsú, Trump-nyali, VAR-mizéria: mire emlékszünk majd a 2026-os focivébéről?

Rodri player of Spain receives the gold medal from U.S. President Donald Trump during the 2026 FIFA World Cup award ceremony at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 19, 2026.(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Rodri diskrál Donald Trump amerikai elnökkel
admin Pincési László
2026. 07. 21. 14:34
Rodri player of Spain receives the gold medal from U.S. President Donald Trump during the 2026 FIFA World Cup award ceremony at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 19, 2026.(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL
William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Rodri diskrál Donald Trump amerikai elnökkel
Ha nem is a legmagasabb színvonalú mérkőzéssel, de a Spanyolország–Argentína döntővel vasárnap véget ért az idei labdarúgó-világbajnokság. A győzelmet a Luis de la Fuente irányította spanyolok szerezték meg, ezzel történetük során másodszor értek fel a világ csúcsára. De a torna öröksége jóval túlmutat ezen, az első 48 csapatos, három országban rendezett torna egyszerre hozott futballtörténelmi pillanatokat, politikai feszültségeket és üzleti botrányokat. Szubjektív top 10, avagy mire emlékszünk majd a 2026-os vébéről?

1. Spanyolország birodalomépítése

Azzal, hogy Spanyolország megnyerte a világbajnokságot, az első olyan ország lett, amely egyszerre birtokolja a férfi és a női címet. A férfi csapat jelenleg 38 egymást követő sikeres mérkőzésnél tart, ami európai rekord – és ez még nem minden.

A férfiak 2023-ban megnyerték a Nemzetek Ligáját, és aranyérmet szereztek a 2024-es Eb-n és az olimpián, míg a nők 2024-ben és 2025-ben is megnyerték a Nemzetek Ligáját, Spanyolország pedig összességében pedig az elmúlt öt évben lenyűgöző, 16 világ- és Európa-bajnoki címet nyert az U17-esektől a felnőtt szintig.

Ez egy igazi dominancia

– jelentette ki Guillem Balague spanyol futballszakértő a BBC-nek.

Spain's midfielder #16 Rodri lifts the trophy with his teammates after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
Odd ANDERSEN / AFP

A francia Foot Mercato történelmi kontextusba helyezte a mostani teljesítményt, és azt írta, az olasz válogatott 1982-es sikere óta nem fordult elő, hogy egy csapat a menetelése közben a címvédőt és az előző tornagyőztest is legyőzze. Akkor az olaszok Argentínát, majd az NSZK-t verték, most a spanyolok a franciákat és az argentinokat győzték le.

Ami a mostani tornát illeti, Luis de la Fuente együttese mindössze egy gólt kapott nyolc mérkőzés alatt, ez minden idők legjobb védekezési mutatója egy világbajnok csapat esetében.

És látva a keretben található fiatal csillagokat, nem túlzás kijelenteni, a spanyol dominancia még évekig fennmaradhat.

2. Messi-búcsú trófea nélkül

A cikk tartalmából
  • Hány csapat kell a színvonalas vb-hez?
  • Mi múlt Donald Trumpon?
  • Lehet-e hőségben vébét rendezni?
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