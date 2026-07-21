dézsy zoltánseuso-kincsek
Belföld

Előállították a Seuso-kincsek nyomában kutató fideszes propagandistát, Dézsy Zoltánt

Dézsy Zoltán
Balogh Zoltán / MTI
Dézsy Zoltán
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 21. 13:43
Dézsy Zoltán
Balogh Zoltán / MTI
Dézsy Zoltán
A Fejér vármegyei rendőrök előállították Dézsy Zoltán filmrendezőt és egy társát, miközben a Seuso-kincsek feltételezett maradványai után kutattak a kőszárhegyi kőbányánál. A rendőrség régészeti leletek és védett kulturális javak lopásával összefüggő ügyben intézkedett, a helyszínen pedig emberi csontokat és egyéb leleteket is találtak.

A dokumentumfilmesként és publicistaként ismert Dézsy Zoltán, akinek a nevéhez fűződik az Elment az öszöd című Gyurcsány-film is, évek óta kutatja a Seuso-kincs hiányzó darabjainak történetét. Június végén egy markoló segítségével akartak feltárni egy olyan üreget a kőszárhegyi kőbányánál, amelyről feltételezték, hogy kapcsolatban állhat az eltűnt műkincsekkel – írja az Átlátszó.

Filmforgatás és kincskeresés

A rendőrök június 27-én jelentek meg a helyszínen, ahol emberi csontokat, valamint különböző tárgyi maradványokat találtak. Dézsyt és társát előállították, a leleteket lefoglalták. Információk szerint Dézsynél végül nem találtak terhelő bizonyítékot, egy régiséggyűjtő társánál azonban állítólag ismeretlen eredetű műtárgy került elő.

Dézsy az Átlátszónak azt mondta, hogy készülő filmje a hiányzó Seuso-kincsek felkutatásáról szól, és reményei szerint akár új leletek előkerülésével zárulhatna. Állítása szerint korábbi információk alapján egy föld alatti üreg vagy kút rejtheti a hiányzó tárgyakat.

A rendőrségi ügy nyomán a múzeum munkatársai további vizsgálatokat végeztek, amelyek során Árpád-kori és római kori leleteket is találtak. A területet időközben hivatalosan is régészeti lelőhelyként vették nyilvántartásba, így fokozott védelem alá került.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást
Toroczkai: Adjanak meghatalmazást és börtönbe fogok küldeni embereket
Kiderült, mikor és hol búcsúztatják Szolnoki Pétert
Jön az iskolakezdési támogatás; Magyar Péter Orbán Viktorral vitázna Tusványoson, ha meghívnák
havasi bertalan
Az NKA-botrány miatt vonult ki az ügyészség a Fidesz egyik központjába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik