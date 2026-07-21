Előállították a Seuso-kincsek nyomában kutató fideszes propagandistát, Dézsy Zoltánt

A dokumentumfilmesként és publicistaként ismert Dézsy Zoltán, akinek a nevéhez fűződik az Elment az öszöd című Gyurcsány-film is, évek óta kutatja a Seuso-kincs hiányzó darabjainak történetét. Június végén egy markoló segítségével akartak feltárni egy olyan üreget a kőszárhegyi kőbányánál, amelyről feltételezték, hogy kapcsolatban állhat az eltűnt műkincsekkel – írja az Átlátszó.

Filmforgatás és kincskeresés

A rendőrök június 27-én jelentek meg a helyszínen, ahol emberi csontokat, valamint különböző tárgyi maradványokat találtak. Dézsyt és társát előállították, a leleteket lefoglalták. Információk szerint Dézsynél végül nem találtak terhelő bizonyítékot, egy régiséggyűjtő társánál azonban állítólag ismeretlen eredetű műtárgy került elő.

Dézsy az Átlátszónak azt mondta, hogy készülő filmje a hiányzó Seuso-kincsek felkutatásáról szól, és reményei szerint akár új leletek előkerülésével zárulhatna. Állítása szerint korábbi információk alapján egy föld alatti üreg vagy kút rejtheti a hiányzó tárgyakat.

A rendőrségi ügy nyomán a múzeum munkatársai további vizsgálatokat végeztek, amelyek során Árpád-kori és római kori leleteket is találtak. A területet időközben hivatalosan is régészeti lelőhelyként vették nyilvántartásba, így fokozott védelem alá került.