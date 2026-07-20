Rombusz helyett antifutball: Argentína vereségre volt ítélve a vb-döntőn

Az elődöntők rendkívül izgalmas és felettébb kiszámíthatatlan párosításai után, ha lehet, még egyedibb döntő következett: Spanyolország és Argentína barátságos meccset is legutóbb nyolc évvel ezelőtt játszott egymással. Tétmeccsen pedig eddig egyetlen egyszer, még az 1966-os világbajnokság csoportkörében találkoztak. Míg a média leginkább Lionel Messi és Lamine Yamal találkozásától, na meg a fürdőkádas sztoritól volt hangos, addig az elemzők leginkább azt találgatták: mégis mivel tudna Argentína egyáltalán meccsben maradni a hihetetlenül domináns, az egész mezőnyön mindössze egy kapott góllal átmasírozó spanyolokkal szemben?

Az argentinok kezdőjében ennek megfelelően két fő változás volt a korábbiakhoz képest: Emiliano Martínez kapus előtt – Molina helyett – Montiel kezdett jobbhátvédben Romero, Lisandro Martínez és Tagliafico mellett. A középpályán Enzo Fernandez nem a rombusz csúcsán, hanem az alján kapott szerepet, De Paul és Mac Allister mellé pedig Nicolas González került a kezdőbe, aki főleg a mélységi indulást kereste Messi és Julián Alvarez mögött.

A spanyolok eközben a gálakezdőjükkel állhattak fel: Unai Simón kapus előtt ezúttal is Porro, Cubarsí, Laporte és Cucurella kapott helyet, Rodri mellé megint nem Pedri, hanem Fabian Ruiz került be, a vonalak között pedig Lamine Yamal, Olmo és Baena támogatta Oyarzabal csatárjátékát.

Mint egymeccses kieséses vb-csatákon eddig is oly sokszor, most is az egyik legfontosabb kérdés az volt: ki fogja birtokolni a labdát? És miért a spanyolok?

Nehezen volt ugyanis elképzelhető, labda nélkül az argentin válogatott hogyan tudná megállítani az egész vébén óramű pontossággal passzolgató, és a játék ritmusát kitűnően kontrolláló spanyolokat. Mint látni fogjuk, ez gyakorlatilag a meccs első percétől majdnem az utolsóig be is igazolódott.