argentin válogatottelemzésfoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Rombusz helyett antifutball: Argentína vereségre volt ítélve a vb-döntőn

Ferran Torres döntötte el az aranymeccset.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Ferran Torres döntötte el az aranymeccset.
admin Bakos Kristóf
2026. 07. 20. 18:04
Ferran Torres döntötte el az aranymeccset.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Ferran Torres döntötte el az aranymeccset.
2010 után másodszor lett világbajnok a spanyol válogatott, miután Ferran Torres góljával hosszabbítás után győzte le 1-0-ra a címvédő Argentínát. A spanyolok az egész meccsen könyörtelenül irányítottak, az argentinok játékából csak a negatívumok maradtak. Taktikai elemzésünk a döntőről.

Az elődöntők rendkívül izgalmas és felettébb kiszámíthatatlan párosításai után, ha lehet, még egyedibb döntő következett: Spanyolország és Argentína barátságos meccset is legutóbb nyolc évvel ezelőtt játszott egymással. Tétmeccsen pedig eddig egyetlen egyszer, még az 1966-os világbajnokság csoportkörében találkoztak. Míg a média leginkább Lionel Messi és Lamine Yamal találkozásától, na meg a fürdőkádas sztoritól volt hangos, addig az elemzők leginkább azt találgatták: mégis mivel tudna Argentína egyáltalán meccsben maradni a hihetetlenül domináns, az egész mezőnyön mindössze egy kapott góllal átmasírozó spanyolokkal szemben?

Az argentinok kezdőjében ennek megfelelően két fő változás volt a korábbiakhoz képest: Emiliano Martínez kapus előtt – Molina helyett – Montiel kezdett jobbhátvédben Romero, Lisandro Martínez és Tagliafico mellett. A középpályán Enzo Fernandez nem a rombusz csúcsán, hanem az alján kapott szerepet, De Paul és Mac Allister mellé pedig Nicolas González került a kezdőbe, aki főleg a mélységi indulást kereste Messi és Julián Alvarez mögött.

A spanyolok eközben a gálakezdőjükkel állhattak fel: Unai Simón kapus előtt ezúttal is Porro, Cubarsí, Laporte és Cucurella kapott helyet, Rodri mellé megint nem Pedri, hanem Fabian Ruiz került be, a vonalak között pedig Lamine Yamal, Olmo és Baena támogatta Oyarzabal csatárjátékát.

Mint egymeccses kieséses vb-csatákon eddig is oly sokszor, most is az egyik legfontosabb kérdés az volt: ki fogja birtokolni a labdát? És miért a spanyolok?

Rodrit üldözik az argentin játékosok.
Carl Recine/Getty Images Rodrit üldözik az argentin játékosok.

Nehezen volt ugyanis elképzelhető, labda nélkül az argentin válogatott hogyan tudná megállítani az egész vébén óramű pontossággal passzolgató, és a játék ritmusát kitűnően kontrolláló spanyolokat. Mint látni fogjuk, ez gyakorlatilag a meccs első percétől majdnem az utolsóig be is igazolódott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Csak a spanyolok fociztak a döntőben, Messi ezüstéremmel búcsúzott

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter gratulált Pócs Jánosnak a kamerás szemüvegéhez, szerinte Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a lendület – élőben a parlamentből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik