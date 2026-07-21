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Szurkolóinak náci karlendítései miatt csapott le az UEFA egy csapatra

cszka szófia szurkolók náci karlendítés büntetés uefa európa liga selejtező
Daniel Yovkov / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
24.hu
2026. 07. 21. 18:34
cszka szófia szurkolók náci karlendítés büntetés uefa európa liga selejtező
Daniel Yovkov / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
A CSZKA Szófia labdarúgócsapata pénzbírságot és jegyértékesítési tiltást kapott büntetésül szurkolóinak náci karlendítései és erőszakos viselkedése miatt.

Az európai szövetség (UEFA) keddi bejelentése alapján 50 ezer euróra (18 millió forintra) büntette a klubot az Európa Liga selejtezőjének első körében történtek miatt, ami 15 perces csúszást eredményezett a Derry City elleni párharc visszavágóján.

Az UEFA fegyelmi határozata megtiltotta a bolgár egyesületnek, hogy egy idegenbeli találkozóra belépőket adjon el a szurkolóinak, az indoklásban „tárgyak bedobálása, rongálás és tömeges rendzavarás” szerepel.

Az ellenfelet is megbüntették

A náci tisztelgések miatt további egy idegenbeli meccsre szóló jegyértékesítési szankciót szabott ki az UEFA, ezt két évre felfüggesztették. A Derry Cityt 20 ezer euróra büntette az UEFA szurkolói rendbontás és a játéktérre behatolás miatt.

A CSZKA Szófia kettős győzelemmel vette sikerrel az északír együttes elleni párharcot, a selejtező második fordulójában, csütörtökön Várkonyi Bence csapatához, az azeri Qarabag FK-hoz látogat.

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