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Belföld

ATV: Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 21. 17:59
Adrián Zoltán / 24.hu

Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője – tudta meg az atv.hu. A párt egykori frakcióvezető-helyettesét egyhangúlag választották meg a keddi elnökség- és frakcióülésen.

Orbán Viktor szerda délelőtt sajtótájékoztatót tart a témában.  

Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt – közölte az MTI-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán Habemus Bókam! címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható.

A Fidesz eddigi frakcióvezetője, Gulyás Gergely múlt hétfőn jelentette be a lemondását a nyilvánosság előtt, részben arra hivatkozva, hogy az új szabályok szerint ő már nem indulhat a következő országgyűlési választáson.

A 47 éves Bóka János 2023 és 2026 közt volt Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere.

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