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Belföld

Először helyeztek el gyereket a Heim Pál Gyermekkórház babamentő inkubátorába

24.hu
2026. 07. 21. 19:45

Egészséges kislányt helyeztek el a Heim Pál Gyermekkórház babamentő inkubátorában hétfőn délután – számol be az RTL Híradó. Az 56 centiméteres, 4400 grammos baba nem újszülött, hanem pár hetes.

A riportból kiderül, hogy ő az első gyerek, akit a Heim Pál Gyermekkórház Üllői úti épületénél található babamentő inkubátorában hagytak.

Az intézmény orvosigazgatója, Fekete Ferenc elmondta: a nővérek és az orvosok megpróbálnak a babának mindent megadni, ami egy ilyen helyzetben nyújtható. A gyerek az eddigi vizsgálatok alapján teljesen egészséges.

A vér szerinti szülők mostantól számítva még hat hétig jelentkezhetnek, ha meggondolják magukat. Ha ez nem történik meg, a kislányt örökbe lehet fogadni.

Tavaly óta van újszülött inkubátor az Üllői úti épületnél. A Madarász utcai inkubátorban 2009 óta 17 gyereket hagytak már. A hivatalos adatok szerint idén eddig két babáról mondtak le a szülők. Az egy év alatti kórházban hagyott csecsemők száma pedig jelenleg 255 – hangzott el a híradóban.

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