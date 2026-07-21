Lázár János az NKA-botrányról: Az ügyészség fideszes adatokban matat jelen pillanatban

„ Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik” – reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.
A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta: a Tisza Párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse.
Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte
életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll.
Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban „matat jelen pillanatban”.
Frissítünk!
A Fidesz kommunikációs igazgatójának tudomása szerint az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik”. Havasi Bertalan kedden koraeste azt mondta az MTI-nek: „az önkényuralom a mai napon szintet lépett”. Az MTI napközbeni, a részletekre rákérdező megkeresésére kedden késő délután azt írta, tudomása szerint „a magyarpéteri önkényben új szerepfelfogást találó ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben kotorászik, így az ellenzéki pártot támogató magyar emberek adatai között is”.
„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” – tette hozzá.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy „az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”. A kommunikációs igazgató a történeteket az „önkényuralom” szintlépéseként értékelte.
Az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője azt közölte: az NKA ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.
A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.
Az NKA-ügy szabolcsi, nógrádi, illetve alföldi leágazásairól szóló cikkeinket itt olvashatja.