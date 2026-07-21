Ebből a tizenkét gólból kerül ki a világbajnokság legszebbje

A szervezet honlapján kiemelte: a torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg.
A győztesre július 27-ig lehet szavazni.
Time to crown the Hyundai Goal of the Tournament! 🏆⚽
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
A 12-es lista:
- Kerim Alajbegovic (bosnyák) – Katar ellen cselsorozat végén 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.
- Julian Álvarez (argentin) – Svájc ellen 22 méterről tekert a hosszú, bal felső sarokba.
- Jude Bellingham (angol) – Franciaország ellen szólóját a büntetőterületen belül cselsorozattal és kötényben lőtt góllal zárta.
- Sidny Lopes Cabral (zöld-foki) – Argentína ellen a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba.
- Erling Haaland (norvég) – Brazília ellen a tizenhatosról eresztett meg lapos lövést a bal alsó sarokba.
- Wilson Isidor (haiti) – Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba.
- Elijah Just (új-zélandi) – Irán ellen tetszetős összjáték végén bombázott 10 m-ről a kapuba.
- Maeda Daizen (japán) – Svédország ellen pontos passzjáték után 10 méterről gurított a kapu jobb alsó részébe.
- Kylian Mbappé (francia) – Szenegál ellen 28 méterről, középről lőtt a jobb felső sarokba.
- Lionel Messi (argentin) – Algéria ellen 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.
- Eldor Somurodov (üzbég) – a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
- Ferran Torres (spanyol) – az Argentína ellen hosszabbításban 1-0-ra megnyert döntő győztes találata.
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