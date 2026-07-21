foci vb 20262026-os fifa-világbajnokságlegszebb gólszavazás
Foci foci vb 2026

Ebből a tizenkét gólból kerül ki a világbajnokság legszebbje

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Emiliano Martinez #23 of Argentina concedes a second goal to Sidny Lopes Cabral #13 of Cabo Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Emiliano Martínez csak nézte Sidny Lopes Cabral bombáját
24.hu
2026. 07. 21. 10:53
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Emiliano Martinez #23 of Argentina concedes a second goal to Sidny Lopes Cabral #13 of Cabo Verde during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Emiliano Martínez csak nézte Sidny Lopes Cabral bombáját
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) honlapján megjelölte azt a tizenkét gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata.

A szervezet honlapján kiemelte: a torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel hármas átlagnak (2,96) felel meg.

A győztesre július 27-ig lehet szavazni.

A 12-es lista:

  • Kerim Alajbegovic (bosnyák) – Katar ellen cselsorozat végén 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.
  • Julian Álvarez (argentin) – Svájc ellen 22 méterről tekert a hosszú, bal felső sarokba.
  • Jude Bellingham (angol) – Franciaország ellen szólóját a büntetőterületen belül cselsorozattal és kötényben lőtt góllal zárta.
  • Sidny Lopes Cabral (zöld-foki) – Argentína ellen a tizenhatos sarkából tekert a hosszú, bal felső sarokba.
  • Erling Haaland (norvég) – Brazília ellen a tizenhatosról eresztett meg lapos lövést a bal alsó sarokba.
  • Wilson Isidor (haiti) – Marokkó ellen 21 méterről lőtt a hosszú, jobb felső sarokba.
  • Elijah Just (új-zélandi) – Irán ellen tetszetős összjáték végén bombázott 10 m-ről a kapuba.
  • Maeda Daizen (japán) – Svédország ellen pontos passzjáték után 10 méterről gurított a kapu jobb alsó részébe.
  • Kylian Mbappé (francia) – Szenegál ellen 28 méterről, középről lőtt a jobb felső sarokba.
  • Lionel Messi (argentin) – Algéria ellen 20 méterről lőtt a kapu bal oldalába.
  • Eldor Somurodov (üzbég) – a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
  • Ferran Torres (spanyol) – az Argentína ellen hosszabbításban 1-0-ra megnyert döntő győztes találata.
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