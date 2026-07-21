Hat lakosztály áráért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és kísérete Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában a NATO-csúcson

A madridi Mandarin Oriental Ritz a spanyol főváros egyik legismertebb és legelőkelőbb luxusszállodája. Az 1910-ben megnyílt, Belle Époque-stílusú szállót az európai útjáról hazatérő spanyol király építtette, mert úgy érezte, hiányzik a fővárosból egy külföldi méltóságok fogadására alkalmas, illusztris hotel. Az évek során megfordult itt Ernest Hemingway, Frank Sinatra, Madonna, valamint Grace Kelly, aki itt töltötte a nászútját. Ahogy a Honvédelmi Minisztérium közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszából megtudtuk: a hotelben megfordult rajtuk kívül Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. A frissen felállt, ötödik Orbán-kormány új honvédelmi minisztereként a kaszinómilliárdos Szalay-Bobrovniczky első NATO-csúcsára érkezett Madridba, ahol 2022. június 28. és 30. között egy öt fős delegáció kíséretében nekifutásból eltöltötte minisztersége egyik legdrágább útját.

Szállásköltségét tekintve a legdrágábbat: a két éjszákára ugyanis 9 576 501 forintért foglaltak szobát a teljes delegációnak, ebből a miniszter kényelmére 1 596 084 forint közpénz ment el. Mindez azt jelenti, hogy Szalay-Bobrovniczky nem kért különb szobát magának a delegációja tagjainál, hiszen mind a tárcavezető, mind a kísérői 798 ezer forintos éjszakánkénti áron szálltak meg a város egyik legpatinásabb szállodájában (ha feltételezzük, hogy a delegáció tagjainak ugyanannyiért foglaltak szobát, hiszen esetükben csak a szállásköltség összegét ismerjük). A spanyol turisztikai ágazat négyéves, kumulált inflációjával számolva a durván 800 ezer forintos éjszakánkénti szobaár ma meghaladná az egymillió forintot. Ebből az összegből a főszezonban kiveheteő a Mandarin Oriental Ritzben a szomszédos Prado múzeumra néző, panorámás Prado Suite is, de kis szerencsével belefér a büdzsébe az impozáns Torony lakosztály is.