Puzsér Róbert, Fleck Zoltán és Lányi András is hozzászóltak a köztársasági elnöki titulus körüli vitához: Laczó Adrienn egykori bírónőt javasolják kökztársasági elnöknek, aki felhagyott a hivatásával, amikor úgy találta, hogy Magyarországon a bírói függetlenség feltételei többé nem teljesülnek – írják Facebookon.

„A köztársasági elnök az alkotmányos hatalomgyakorlás letéteményese. Ezt a tisztséget szerintünk csak olyan, kiemelkedően felkészült, megfelelő ítélőképességgel rendelkező személy töltheti be, aki érti az alkotmányos intézmények működését, és az alkotmányozás folyamatában rá háruló közjogi és erkölcsi felelősséget felkészülten és lelkiismeretesen képes viselni. Enélkül nehezen tehet eleget legfőbb feladatának: aligha lehet a jogállam törvényes rendjének őre”

– kezdődik a bejegyzés, mely először általánosságban fogalmaz azzal kapcsolatban, milyennek is kell lennie az új köztársasági elnöknek. Ezután rátérnek Laczó személyére:

Jelöltünk Laczó Adrienn volt bírónő, aki felhagyott a hivatásával, amikor úgy találta, hogy Magyarországon a bírói függetlenség feltételei többé nem teljesülnek. Azóta ügyvédként tevékenykedik. Az Orbán-rendszer végnapjaiban ő vállalta a jogtalanul letartóztatott ukrán pénzszállítók, valamint Szabó Bence százados védelmét. Nagy része van a közhatalom eszközeivel elkövetett gyalázatos visszaélések leleplezésében. A Felforgatókönyv jogi fejezetének szerzője: az igazságszolgáltatás reformjára dolgozott ki javaslatot. Tettei, helytállása, fellépése alapján a magyar jogásztársadalom tagjai közül ma őt tartjuk a legalkalmasabb jelöltnek az államfői tisztség betöltésére.

Laczó jelölését Sólyom Lászlóval állítják párhuzamban, akinek a neve annak idején pártoktól független, civil kezdeményezés nyomán merült fel, és aki szerintük végül a „negyedik Magyar Köztársaság legtekintélyesebb elnöke” lett. Szerintük ezt a megszakadt hagyományt folytatná Laczó esetleges elnöksége is.

Végtelenül megtisztelő számomra, az, hogy rám gondoltak. Főleg, mert Fleck Zoltánnal és Lányi Andrással együtt dolgoztunk a Felforgató könyvön. A szívemnek ez nagyon kedves gondolat, bár én úgy gondolom nem vagyok eléggé ismert a társadalom széles rétegei számára

– reagált a hírre a Magyar Hangnak Laczó Adrienn, aki kiemelte: pártpolitikai szereplőktől még nem kapott megkeresést a tisztséggel kapcsolatban.

A volt bírónő szerint most más jellegű feladat lenne egy köztársasági elnöknek, mint általában: „sebeket kell begyógyítani, árkokat kell betemetni” — fogalmazott. „Ráadásul ez egy ideiglenes államfői megbízatás, amely az új alkotmány elfogadásáig tart. Az új államfő személye biztosíthatja majd az átmeneti időszakban a stabilitást. Természetesen én is úgy gondolom, hogy olyan személyt nem lehet találni, jelen politikai helyzetben, aki mindenki számára megfelelne” – tette hozzá.