Vinícius arcplasztikával sokkolta a rajongóit

Ez az ál-Vinícius vagy az igazi? – tehették fel a kérdést az internetezők, miután olyan képek kerültek elő a brazil sztárról, amelyen alaposan megváltozott az arca.

A 26 éves brazil támadó arcplasztikán esett át, amely elsősorban az állát érintette. Az állkontúr plasztikát Alessandro Alarcao végezte el a focistán egy goiániái klinikán.

🚨 JUST IN: Vini Jr. underwent a CHIN HARMONIZATION surgery in Brazil yesterday . @tmcesporte pic.twitter.com/jhnUAo9Lty — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 20, 2026

Vinícius a brazil válogatott egyik legjobbja volt a nemrég véget ért világbajnokságon, négy góljával a seleaco legeredményesebb játékosa volt, és kiosztott egy gólpasszt is. A brazil csapat a nyolcaddöntőben esett ki a tornán, miután 2-1-es vereséget szenvedett Norvégia ellen.