vinícius júniorarcplasztikaplasztikai műtétsport
Foci

Vinícius arcplasztikával sokkolta a rajongóit

vinícius júnior arcplasztika
Zhizhao Wu / Getty Images
A vébén még a „régi” Viníciust láthattuk.
admin Dajka Balázs
2026. 07. 21. 17:17
vinícius júnior arcplasztika
Zhizhao Wu / Getty Images
A vébén még a „régi” Viníciust láthattuk.
Vinícius Júnior megújult külsővel vág neki az új idénynek.

Ez az ál-Vinícius vagy az igazi? – tehették fel a kérdést az internetezők, miután olyan képek kerültek elő a brazil sztárról, amelyen alaposan megváltozott az arca.

A 26 éves brazil támadó arcplasztikán esett át, amely elsősorban az állát érintette. Az állkontúr plasztikát Alessandro Alarcao végezte el a focistán egy goiániái klinikán.

Vinícius a brazil válogatott egyik legjobbja volt a nemrég véget ért világbajnokságon, négy góljával a seleaco legeredményesebb játékosa volt, és kiosztott egy gólpasszt is. A brazil csapat a nyolcaddöntőben esett ki a tornán, miután 2-1-es vereséget szenvedett Norvégia ellen.

Kapcsolódó
Rodri player of Spain receives the gold medal from U.S. President Donald Trump during the 2026 FIFA World Cup award ceremony at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 19, 2026.(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL
Messi-búcsú, Trump-nyali, VAR-mizéria: mire emlékszünk majd a 2026-os focivébéről?
Öt hét őrület után véget ért a torna, lássuk a legemlékezetesebb sarokpontokat. Szubjektív top 10.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Rombusz helyett antifutball: Argentína vereségre volt ítélve a vb-döntőn

Friss

Népszerű

Összes
havasi bertalan
Az NKA-botrány miatt vonult ki az ügyészség a Fidesz egyik központjába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik