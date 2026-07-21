Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési (felvonulási) területén kedden a déli órákban – közölte a vállalat az MTI-vel.

Az ott tárolt építési anyagok környezetében, a mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják – jelezte közleményében a vállalat.

Korábban arról írtunk a kínai akkumulátorgyártóval kapcsolatban, hogy a gyár előtt felbugyogó zöld folyadékban mérgező anyagokat mutattak ki, illetve arról is hírt adtunk, hogy Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára szerint a kormány nem támogatja, hogy a CATL a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen.