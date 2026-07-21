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Kultúra

Pitbull útja a világsikerig: hogyan lett egy minden szempontból atipikus popsztárból igazi bulikirály?

Mike Lewis Photography / Redferns / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 21. 16:42
Mike Lewis Photography / Redferns / Getty Images
2026. július 21-én először áll magyar színpadra Pitbull, aki annak ellenére lett globális szupersztár, hogy karrierje elején senki nem jósolt neki nagy jövőt, és a külsőjét tekintve sem mondható tipikus szépfiúnak. A kemény munka, a kivételes üzleti érzék és a megállíthatatlan optimizmus mégis meghozta számára világsikert, és ma már mindenki úgy ismeri őt, mint Mr. Worldwide, a bulihimnuszok mestere. Milyen út vezetett idáig? És hogyan érte el, hogy mára nők ezrei húznak kopaszsapkát a kedvéért?

Nem sok előadónak adatik meg, hogy koncertjein a színpadról lepillantva saját magával találja szembe magát – Pitbull számára ez már megszokott látvány.

Az elmúlt években szokás lett, hogy a közönség nagy része a rapper jellegzetes kinézetét idéző szerelésbe bújik, hogy aztán kopaszsapkában, öltönyben, pilóta-napszemüvegben, rajzolt bajusszal és kecskeszakállal tomboljanak a nézőtéren.

A tömeges beöltözés, ami belsős poénként indult, mára bekerült a rekordok könyvébe: idén július 10-én annyi kopaszsapkás ember gyűlt össze a londoni Hyde Parkban, mint még soha azelőtt. A hivatalos adatok szerint több mint 22 ezren tisztelegtek ekképpen Pitbull előtt.

CARLOS JASSO / AFP Rekordkísérlet a londoni Hyde Parkban megrendezésre kerülő Pitbull-koncert előtt 2026. július 10-én.

Arra a kérdésre, milyen érzés világrekordernek lenni, Pitbull így válaszolt:

A cikk tartalmából

A cikk további részéből kiderül:

  • Hogyan jutott el egy nehéz sorsú fiú emberek millióig, és honnan ered a Pitbull művésznév?
  • Melyek azok a slágerei, amik ma is elengedhetetlenek minden házibuli vagy klubest során?
  • Miért működnek még ma is ennyire a számai, és hogyan vált a rapper a pozitivitás és az önfeledt szórakozás egyik legismertebb arcává?
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