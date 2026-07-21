Pitbull útja a világsikerig: hogyan lett egy minden szempontból atipikus popsztárból igazi bulikirály?

Nem sok előadónak adatik meg, hogy koncertjein a színpadról lepillantva saját magával találja szembe magát – Pitbull számára ez már megszokott látvány.

Az elmúlt években szokás lett, hogy a közönség nagy része a rapper jellegzetes kinézetét idéző szerelésbe bújik, hogy aztán kopaszsapkában, öltönyben, pilóta-napszemüvegben, rajzolt bajusszal és kecskeszakállal tomboljanak a nézőtéren.

A tömeges beöltözés, ami belsős poénként indult, mára bekerült a rekordok könyvébe: idén július 10-én annyi kopaszsapkás ember gyűlt össze a londoni Hyde Parkban, mint még soha azelőtt. A hivatalos adatok szerint több mint 22 ezren tisztelegtek ekképpen Pitbull előtt.

Arra a kérdésre, milyen érzés világrekordernek lenni, Pitbull így válaszolt: