Pitbull útja a világsikerig: hogyan lett egy minden szempontból atipikus popsztárból igazi bulikirály?

Nem sok előadónak adatik meg, hogy koncertjein a színpadról lepillantva saját magával találja szembe magát – Pitbull számára ez már megszokott látvány.
Az elmúlt években szokás lett, hogy a közönség nagy része a rapper jellegzetes kinézetét idéző szerelésbe bújik, hogy aztán kopaszsapkában, öltönyben, pilóta-napszemüvegben, rajzolt bajusszal és kecskeszakállal tomboljanak a nézőtéren.
A tömeges beöltözés, ami belsős poénként indult, mára bekerült a rekordok könyvébe: idén július 10-én annyi kopaszsapkás ember gyűlt össze a londoni Hyde Parkban, mint még soha azelőtt. A hivatalos adatok szerint több mint 22 ezren tisztelegtek ekképpen Pitbull előtt.
Arra a kérdésre, milyen érzés világrekordernek lenni, Pitbull így válaszolt:
A cikk további részéből kiderül:
- Hogyan jutott el egy nehéz sorsú fiú emberek millióig, és honnan ered a Pitbull művésznév?
- Melyek azok a slágerei, amik ma is elengedhetetlenek minden házibuli vagy klubest során?
- Miért működnek még ma is ennyire a számai, és hogyan vált a rapper a pozitivitás és az önfeledt szórakozás egyik legismertebb arcává?
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