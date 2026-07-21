Ellenállási nyilatkozatot fogalmazott meg kedden a Fidesz, melyben leszögezik: a mai naptól az a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot, a hatalmi önkénnyel szemben pedig – a parlamenten belül és kívül – minden békés eszközt igénybe vesznek majd, és erre buzdítják a magyar állampolgárokat is – írja közleményében az ellenzéki párt.

Rövid történelmi felvezető után többek között az alábbi állításokat fogalmazzák meg a nyilatkozatban:

„A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az Alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.”

„A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia.”

„A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták.”

Kijelentik azt is, hogy az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem vesznek részt,az így létrehozott politikai rendszert pedig illegitimnek tekintik, mert azt „az Alaptörvény durva megsértésével hozták létre”.

A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt

– írják.

A biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatunk mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért

– folytatódik a nyilatkozat, majd egy ismerős szófordulattal zárul, mely szerint „senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát”.

(MTI)