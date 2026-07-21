Paredes a félidőben állt be a spanyolok elleni vb-döntőre, és kezdésnek hátba verte Rodrit, amikor ott sem volt a labda, majd az esetet követő kakaskodásban is kitett magáért, így megdolgozott a sárga lapjáért.

Trombada de Paredes no Rodri. O argentino levou amarelo. pic.twitter.com/ghuzAmtoX6 — Mural da Nação (@muraldanacao) July 19, 2026

Később több olyan szabálytalansága is volt, amely után nem lett volna meglepő, ha villan a második sárga, ám végigjátszotta a döntőt, amelyet Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával 1-0-ra nyert meg Spanyolország az Enzo Fernández kiállítása miatt tíz emberrel harcoló címvédő ellen.

Nem szerzett magának új rajongókat

A lefújás után Paredes volt a főkolompos a két csapat játékosai között kitört csetepatéban, előbb fellökte és torkon ragadta Eric Garcíát, aztán Gavinak is nekiment.

🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina.

pic.twitter.com/mU1H32Dyex — Sports on Predict (@sportsonpredict) July 19, 2026

Igaz, a kikockázott felvételeken az is látszik, hogy a García védelmére kelt Gavi előbb meglöki, majd megpróbálja megütni Paredest, aki ettől pipult be még jobban.

Ne juge jamais une réaction avant de connaître la cause 🇦🇷🇪🇸 Voici La raison pour laquelle Paredes a frappé Gavi ? 👇 pic.twitter.com/TO6lP24Tif — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) July 20, 2026

Itt a piros, hol a piros

A FIFA oldalán lévő online tudósításban előbb azt lehetett olvasni, hogy Slavko Vincic játékvezető a lefújás után kiállította Paredest, de később ez eltűnt. A BBC érdeklődésére a FIFA megerősítette, hogy a lefújás után egyetlen játékos sem kapott sárga vagy piros lapot. Azt már korábban megírtuk, hogy a FIFA vizsgálatot indított az argentin válogatott több tagja ellen. A dél-amerikai csapat komoly kritikát kapott, amiért több játékos is hátat fordított, amikor a spanyol csapat átvette az aranyérmeket, illetve a trófeát.

A jelenleg a Boca Juniorban játszó Paredes a döntő óta először nyilvánult meg a közösségi médiában, és az Instagram-bejegyzését azzal kezdte: „Köszönöm, Argentína. Szeretlek most és mindörökké”.

„Mély fájdalom tölti el a szívem, mert nem tudtuk megadni számotokra azt az örömöt, amit országunk annyira megérdemelt volna. De büszkeség tölt el, mert mindent beleadtunk, ami csak tőlünk telt, és ismét magasba emeltük az argentin zászlót!

Köszönöm mindenkinek, aki tagja volt ennek a válogatottnak, amely minden egyes mérkőzés utolsó másodpercéig küzdött és hajtott. Megtiszteltetés volt ott lenni a futballtörténelem legjobb argentin válogatottjában

– írta a 84-szeres válogatott Paredes, aki 2022-ben világbajnok lett Katarban.