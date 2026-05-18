Agyba-főbe verte a munkatársát, majd elégette a véres ruhákat

Három év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki életveszélyesen bántalmazta az őt és családját szívességből befogadó munkatársát.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a terhelt két évvel ezelőtt költözött be a kollégája házába élettársával, és annak kiskorú gyermekével. A tulaj hamar megbánta a döntését, és a vádlott rendszeres italozása miatt már a hónap végén felszólította a családot arra, hogy költözzenek el. Ez szóváltáshoz vezetett.

Bántalmazás

Másnap a terhelt ismét ittasan ment haza, így amikor a tulaj szóba hozta az elköltözést, akkor dulakodás alakult ki közöttük. A házigazda a szobájába menekült, azonban a vádlott utána ment és agyba-főbe verte és megrugdosta. Az áldozat csak másnap hajnalban tudott elmenekülni és segítséget kérni a szomszédjától, aki mentőt hívott. A támadó és élettársa ezt követően összepakoltak, a véres ruhákat elégették, majd elhagyták a helyszínt.

Az áldozat életveszélyes sérülést szenvedett. A Miskolci Törvényszék három év letöltendőre ítélte az elkövetőt életveszélyt okozó testi sértés bűntette. Az ügyészség a büntetés súlyosításáért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést kért az elkövetőre.