Hutiray Borbála veszi át Vitézy Dávid mandátumát a fővárosi közgyűlésben

Hutiray Borbála veszi át a kormányba átlépő Vitézy Dávid mandátumát a fővárosi közgyűlésben, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője pedig Gál József lesz – jelentette be a közlekedési miniszter. Emellett Gált jelöli a frakció Vitézy helyére a közlekedési bizottság élére is.

Hutiray idáig a közgyűlés mellett működő tulajdonosi bizottság külsős tagjaként dolgozott, emellett egy Budapesten működő carsharing szolgáltató munkatársa.

Vitézy az LMP támogatásával indult a 2024-es önkormányzati választáson, melyen néhány száz szavazattal bukta el a főpolgármesterséget, a mögötte álló csapat, amely később a Podmaniczky Mozgalom nevet kapta pedig három képviselői helyet szerzett a fővárosi közgyűlésben.

Gál József elmondta, hogy tovább dolgoznak azon, hogy a 101 pontos választási programjuk minél több elemét meg tudják valósítani a fővárosban.

Vitézy arról is beszélt, hogy nehéz döntés volt lemondani a fővárosi képviselőségről, de most Budapest érdekeit is közlekedési miniszterként tudja a legjobban szolgálni.